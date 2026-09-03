Чому директор ЦРУ літав до Москви: Рубіо розкрив деталі таємного візиту

Рубіо і Трамп. / © Associated Press

Реклама

Поїздка очільника американського ЦРУ Джона Реткліффа до столиці країни-агресорки Москви була «рутинною».

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.

Реклама

Держсекретар підтвердив, що йому відомо про інформацію у ЗМІ щодо таємної місії директора ЦРУ у Москви. Йдеться, зокрема, про можливу пропозицію провести тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Реклама

Версії у медіа, наголосив Рубіо, здивували його. Адже про поїздку Реткліффа знала «дуже невелика жменька людей». Втім, жоден з них не спілкувався зі ЗМІ.

«Ця поїздка була переважно рутинною. Це не безпрецедентний випадок», — наголосив Марко Рубіо.

За словами Рубіо, хоч між Вашингтоном і Москвою є розбіжності в політичному й геополітичному плані, але країни мають спілкуватися з практичної перспективи, вказавши на ядерний потенціал Росії.

Рубіо також згадав про обмін інформацією між розвідувальними службами США та Росії. За його словами, такі канали зв’язку існували й за попередніх адміністрацій, а їхнє підтримання може бути корисним під час криз, конфліктів або непередбачуваних ситуацій.

Реклама

Візит голови ЦРУ до Москви

Нагадаємо, близьке до Кремля джерело повідомило, що Путін в останню мить скасував зустріч з Реткліффом. За словами співрозмовника, Реткліфф мав переконати Москву найшвидше розпочати переговори про завершення війни. Втім, «фюрер» відмовився від особистих переговорів після того, які дізнався зміст послання.

Після інформації у медіа у Кремлі, що директор ЦРУ мав зустрітися з Володимиром Путіним. Мовляв, таких планів в диктатора не було. Інших деталей у Москві не розкрили, заявивши на конфіденційний характер консультацій, які відбулися.

Новини партнерів

Новини партнерів