Чому директор ЦРУ прибув до Москви: журналіст зі США назвав причини

Джон Реткліфф / © Associated Press

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Директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф прилетів до Москви, щоб попередити РФ про недопустимість російської ескалації проти Європи/НАТО.

Про це заявив американський журналіст Майкл Вайс у соцмережі Х.

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На його думку, візит пов’язаний з розвідданими США, Польщі, балтійських та скандинавських країн.

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Крім того, журналіст нагадав про різноманітні спецоперації та провокації ГРУ в країнах Європи та російську активність дронів. Зокрема, йдеться про Німеччину, Болгарію, Румунію тощо.

Натомість Вайс не підвтерджує версію, що Реткліфф прибув до Москви для звільнення американських заручників в РФ.

«Для обмінів полоненими не потрібен директор ЦРУ», — вважає журналіст.

Вайс нагадав, що Реткліфф також є найбільш проукраїнським посадовцем в адміністрації Трампа, відповідальним за допомогу Києву з далекобійними ударами.

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«Контекст тут важливий: Білл Бернс (попередній глава ЦРУ — Ред.) поїхав до Москви в 2021 році, щоб попередити Путіна проти… вторгнення в Україну», — зауважив журналіст.

Нагадаємо, що сьогодні до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

На тлі цього візиту США нібито попросили Україну призупинити удари для безпеки Реткліффа.

Також до Москви прибув представник Ватикану Пол Річард Галлахер і вперше за п’ять років зустрівся з Лавровим.

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