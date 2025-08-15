Чому головного радника Трампа з України не взяли на переговори з Путіним

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп вирушив 15 серпня на Аляску для зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Однак до складу його делегації не увійшов спецпосланник з питань України Кіт Келлогг, який раніше був ключовим співрозмовником адміністрації з української сторони.

Про це пише CNN.

Російська сторона сприймає Келлога як особу, що симпатизує Україні, і вважає його присутність на переговорах контрпродуктивною. Два високопосадовці адміністрації США зазначили, що Келлогг передав усю необхідну інформацію Трампу та державному секретарю Марко Рубіо, тому його відсутність не створює серйозних проблем.

Попри це, європейські чиновники висловили стурбованість.

«Він сподівався бути там, і він мав би бути там», — зазначив один із представників ЄС, підкресливши важливість глибоких знань Келлога щодо українського питання.

Джерела повідомляють, що Келлогг буде включений до складу делегації на будь-яку майбутню тристоронню зустріч за участю США, Росії та України.

Експерти наголошують, що його відсутність на Алясці може ускладнити обговорення українського питання, але американська сторона вважає, що на саміт вистачає інших ключових представників, здатних оперативно ухвалювати рішення.

Нагадаємо, відповідно до заяви Білого дому, разом із Трампом участь у саміті на Алясці візьмуть державний секретар, кілька міністрів, а також директор Центрального розвідувального управління.

Склад делегації США на Алясці:

державний секретар США Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

спеціальний представник президента Стів Віткофф;

прессекретарка Керолайн Левітт.

При цьому, з російської сторони будуть присутні міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Саміт Путіна з Трампом на Алясці повинен розпочатися о 22:30 за київським часом.