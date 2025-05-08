Михайло Подоляк / © Associated Press

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не Україна, а саме Росія блокує можливості для встановлення миру.

Відповідну заяву він зробив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

«Питання не в тому, чи готова Україна до замороження війни чи створення демілітаризованої зони — а в тому, що Росія абсолютно не має наміру зупиняти війну. І це вже офіційно визнається представниками США», — наголосив Подоляк.

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Він звернув увагу на заяву спеціального посланника США Кіта Келлога, який прямо сказав, що Російська Федерація не хоче зупиняти повномасштабну війну, що триває вже понад два роки.

«Це важливий політичний момент — якщо вже союзники визнають, хто реально зриває переговорний процес, то постає запитання: що робити далі і хто має тиснути на Росію?», — додав радник.

За словами Подоляка, якщо Захід у цій ситуації «відійде вбік», це може призвести до втрати авторитету.

«Тоді, наприклад, Китай поводитиметься значно активніше в глобальному сенсі. Треба не просити Росію про мир, а примушувати до нього — іншими технологіями«, — заявив представник ОП.

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Також він згадав про вплив особистості Дональда Трампа на ситуацію: «З огляду на психотип пана Трампа, я вважаю, що активніші дії щодо примусу Росії — вже не за горами».

Нагадаємо, Україна погодилася на поновлюване всеохоплююче припинення вогню на суші, в повітрі та на морі терміном щонайменше на 30 днів. Окрім того, Київ підтримує ідею створення демілітаризованої зони шириною 30 км — по 15 км від лінії фронту з обох сторін. Ця зона може контролюватися міжнародним спостережним механізмом.

Проте агресорка Росія не має наміру встановлювати 30-денне перемир’я, яке запропонував український президент Володимир Зеленський. Зі слів прессекретаря «фюрера», нібито «без урегулювання всіх нюансів це неможливо», бо, мовляв, таке припинення «довготривале».