Чому "іранський варіант" перемир’я небезпечний для України: пояснення Портникова

Переговори про мир в Україні / © ТСН.ua

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Припинення вогню без укладеної угоди, як у випадку недавнього конфлікту між Іраном та Ізраїлем, буде небезпечним для України, оскільки залишає невирішеним багато питань.

На цьому наголосив політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

«А що далі? Нам воєнний стан скасовувати чи не скасовувати? А як ми його скасуємо, коли немає ніякої угоди?» — зауважив він.

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При цьому, за словами Портникова, адміністрація Трампа наполягатиме на проведенні виборів в Україні.

«У вас припинення вогню. Вам президент США сказав, що припинення вогню. Ви що, президенту США не довіряєте? Ви спеціально йому не довіряєте, щоб не проводити вибори. А ми хочемо, щоб у вас була демократія. Скасовуйте воєнний стан, проводьте вибори», — змоделював ситуацію журналіст.

Віталій Портников зазначив, що дратівливим моментом цієї ситуації стане питання біженців та кордонів, які неможливо буде тримати закритими без оголошення воєнного стану.

«Це теж буде жахливе збурення. Але сам президент, який очевидно буде балотуватися на другий термін, буде прекрасно розуміти, що ці закриті кордони в принципі знищують його можливість переобратися. Він їх сам відкриє. І виступить ще по телебаченню: „Тепер для українців весь світ відкритий“, — припустив журналіст.

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За словами Портникова, велика кількість людей, скориставшись відкритими кордонами, вважаючи, що це ненадовго, виїде з України.

«І через місяць Росія на нас нападе. Під час передвиборчої кампанії. Скаже, що ми там щось порушили, обстріляли Донецьк, Луганськ. І кудись там почне військовий рух. І Трамп буде говорити: „Як же це сталося? Я не розумію, президент Путін такий милий, в нас з ним такі хороші стосунки, зупинись“. Так може бути, абсолютно», — наголосив він.

Нагадаємо, на третьому раунді українсько-російських переговорів у Стамбулі Кремль пропонує обговорити так звані «меморандуми» — пропозиції щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни в Україні.