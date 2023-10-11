Чому Ізраїль не визнає роль Росії у своїй війні: цікава думка експерта

Росія так чи інакше причетна до війни в Ізраїлі. Однак тамтешні політики не поспішають звинувачувати її в цьому.

Ізраїль досі може мати страх перед Росією, адже сприймає її як СРСР. Саме в цьому причина такого поблажливого ставлення ізраїльських політиків до РФ.

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман в коментарі 24 Каналу.

За його словами, обережне ставлення Ізраїлю до Росії зумовлене не бажанням отримати щось від країни-агресорки. Це, найімовірніше, страх, який існує тут ще з часів СРСР.

"Цей страх наповнювався десятиліттями. До Росії ставляться як до наступниці СРСР. Союз грав важливу роль на Близькому Сході. І ледь не знищив Ізраїль. Шестиденна війна, Війна Судного дня – все це війни, які вів СРСР руками арабських армій. Постачав зброю, навчав та ставив ціль знищити Ізраїль", – вважає Шейтельман.

Водночас загалом фокус уваги ізраїльтян ніколи не був зосереджений на Росію. Сполучені Штати були й залишаються там основним союзником та моделлю для наслідування, каже політтехнолог.

Шейтельман припустив, що близько 70% мешканців Ізраїлю колись приїжджали до США. Водночас до Росії їздить, можливо, лише четверть від тих, хто може розмовляти там російською. А це – меншість. Однак страх перед РФ досі існує.

"Щоб це змінилося, мені здається, має змінитися покоління політичних керівників. Не перший – другий – третій, а ціле покоління. Як у нас змінилося. І тепер в Україні немає СРСР. Ті, хто зараз при владі, не факт, що школу навіть закінчили при СРСР. В Ізраїлі станеться те саме, коли зміниться ціле покоління. Тоді вони свіжим поглядом подивляться на Росію", – переконаний Шейтельман.

Участь Росії у війні в Ізраїлі

В ГУР заявили, що країна-агресорка РФ передала терористам ХАМАС західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою в Україні, з метою проведення ІПСО проти України.

Експерт Роман Світан каже, що зараз росіяни розповсюджують інформаційну хвилю про те, що у ХАМАСу з’явилось західне озброєння через українські бої. За його словами, ця операція була нещодавно проведена, а ХАМАС з частиною цього озброєння і частиною іранського — особливо з безпілотниками — напали на Ізраїль. Росіяни зараз будуть це розганяти, тільки так вони зараз спробують використати цю ситуацію, впевнений Світан.

Своєю чергою, на події в Ізраїлі відреагував і Путін. Він назвав події "яскравим прикладом провалу політики США" і виступив за "реалізацію рішення Ради Безпеки ООН щодо створення незалежної суверенної Палестинської держави".

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