Чому Кадиров "заліг на дно" і не воює у ТікТок: опозиціонер розвіяв міф про хворобу

На думку Гудкова, Кадиров злякався зміни ситуації у Кремлі і прихильності Путіна до Міноборони РФ.
Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров вирішив змінити тактику і "залягти на дно". Саме тому він придумав історію про свою хворобу, яку поширюють ЗМІ.
Про це заявив російський опозиціонер Геннадій Гудков, передає "УНІАН".
"Я вважаю, що це гра Кадирова, який зрозумів, що ось змінилася ситуація, що генерали взяли верх, що Путін в якійсь мірі ліг під генералів. Кадиров це відчув: зробив чи то захворів, чи то там кудись поїхав. Він зрозумів, що справи погані, потрібно якось відіграти цю ситуацію і він заявив про те, що я ось готовий піти, буду створювати приватні армії на своїй території", – каже опозиціонер.
На його думку, Путін цей сигнал зауважив, і щоб не втрачати Кадирова, запросив в Кремль його 17-річного сина.
"Тому Кадиров швидше за все зіграв ось в цю гру. Він потім сказав, що генерали взагалі всі молодці. Ну ось так демпувалася ситуація, може бути паралельно пустивши плітки, що він зовсім хворий. Я не дуже вірив в цю історію з урахуванням зміїного чуття Кадирова: звіриного чуття на кон'юнктуру, ось відчути небезпеку. Здається він зіграв ось гру правильно з його точки зору, він залишився в Чечні, у нього там ніхто не урізав. Був сигнал усім, що не чіпайте Кадирова, він нам ще потрібен. Ну ось зараз спокійно живе, нікуди не лізе і, по-моєму, навіть в ТікТок перестав воювати", – підсумував Гудков.
Нагадаємо, що 13 березня Кадиров зустрівся з Путіним. На думку аналітиків ISW, ця зустріч відбулася для того, щоб підвищити актуальність Чечні в російській політичній і військовій сфері.
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