Чому Кадиров "заліг на дно" і не воює у ТікТок: опозиціонер розвіяв міф про хворобу

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров вирішив змінити тактику і "залягти на дно". Саме тому він придумав історію про свою хворобу, яку поширюють ЗМІ.

Про це заявив російський опозиціонер Геннадій Гудков, передає "УНІАН".

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"Я вважаю, що це гра Кадирова, який зрозумів, що ось змінилася ситуація, що генерали взяли верх, що Путін в якійсь мірі ліг під генералів. Кадиров це відчув: зробив чи то захворів, чи то там кудись поїхав. Він зрозумів, що справи погані, потрібно якось відіграти цю ситуацію і він заявив про те, що я ось готовий піти, буду створювати приватні армії на своїй території", – каже опозиціонер.

На його думку, Путін цей сигнал зауважив, і щоб не втрачати Кадирова, запросив в Кремль його 17-річного сина.

"Тому Кадиров швидше за все зіграв ось в цю гру. Він потім сказав, що генерали взагалі всі молодці. Ну ось так демпувалася ситуація, може бути паралельно пустивши плітки, що він зовсім хворий. Я не дуже вірив в цю історію з урахуванням зміїного чуття Кадирова: звіриного чуття на кон'юнктуру, ось відчути небезпеку. Здається він зіграв ось гру правильно з його точки зору, він залишився в Чечні, у нього там ніхто не урізав. Був сигнал усім, що не чіпайте Кадирова, він нам ще потрібен. Ну ось зараз спокійно живе, нікуди не лізе і, по-моєму, навіть в ТікТок перестав воювати", – підсумував Гудков.

Нагадаємо, що 13 березня Кадиров зустрівся з Путіним. На думку аналітиків ISW, ця зустріч відбулася для того, щоб підвищити актуальність Чечні в російській політичній і військовій сфері.

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