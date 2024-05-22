Чому Китай готовий постачати зброю до РФ: полковник ЗСУ звернув увагу на Тайвань

Сі готовий постачати озброєння та військову техніку Росії, щоб окупація Тайваню стала для нього реальністю.

Якщо Китай справді почав передавати Росії озброєння та військову техніку, це змінить ситуацію на полі бою. І якщо Росії зійде з рук окупація територій України, Китай спробує окупувати Тайвань.

Таку думку військовий експерт, полковник ЗСУ, ексречник Генштабу Владислав Селезньов висловив у ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Селезньова, якщо Китай справді постачає зброю до Росії, це означатиме "чергове підтвердження класичної тези: зло, яке не покарано, кратно множиться".

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"Китайці прагнуть змінити світоустрій. Процес, який відбувається в рамках російсько-українського протистояння, і певні зазіхання Китаю на Тайвань, – все це саме й стосується цих докорінних змін на планеті. Коли ми говоримо про вісь зла, то ми згадуємо РФ, КНДР, Іран, але за лаштунками цієї віхи зла перебуває уряд КНР", – розповів військовий експерт.

Він додав, що Китай прагне стати ключовим геополітичним гравцем на планеті.

"Якщо інформація про те, що Китай почав передавати озброєння та військову техніку для потреб російських окупантів, стане реальністю, то це змінить ситуацію на полі бою. Тому що РФ матиме необмежений ресурс", – прогнозує полковник.

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Він наголосив, що необхідна миттєва реакція. Якщо її немає, "тоталітарний режим нашої планети починає себе почувати досить впевнено".

"Якщо Росії зійшла з рук анексія Криму, окупація значної території Луганщини та Донеччини, часткова окупація Харківщини, Херсонщини, Запорізької області, то чому Китай не може окупувати Тайвань? Саме такими міркуваннями живе Сі Цзіньпінь. І для того, щоб це стало для нього реальністю, він готовий постачати озброєння та військову техніку РФ", – пояснив Селезньов.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про і інформацію від британської та американської розвідок про те, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для війни проти України.

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