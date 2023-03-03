Чому Лукашенко погрожує Україні "загибеллю": експерт пояснив гучну заяву диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко блефує, коли погрожує Україні загибеллю і вимагає від Володимира Зеленського "негайно укласти мир з Росією". Такі заяви Лукашенка свідчать, що у Кремля справи зовсім кепські.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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"Лукашенко каже - зараз є унікальна можливість, поки ще росіяни не переставили економіку на військові рейки, з ними помиритися. А коли вони вже пересядуть на ці рейки, тоді вже капець всім, росіяни вийдуть і всіх розірвуть. Тому зараз сідайте терміново, щоб не згаяти час. Я це читаю навпаки - це означає, що в росіян повна лажа, а Лукашенко намагається бути ментором - а раптом йому вдасться переконати, посадити за стіл перемовин?" - пояснив Ступак.

За словами експерта, росіяни блефують, що вони готові довго вести цю війну.

"Ніхто не готовий, там немає економіки, немає ВПК, немає готовності вести цю війну роками. Це такий блеф, і якщо це вдасться, Лукашенко скаже - це ж я їх помирив. Він намагається підвищити свої ставки як за кордоном, так і всередині країни. Щоб рядові білоруси сказали - "бацька" молодець, дві країни воювали, а він їх помирив, змусив", - розповів він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "негайно та без попередніх умов" повинна укласти мир з Росією. За словами Лукашенка, це необхідно зробити, "щоб не допустити загибелі України".

Білоруський диктатор також заявив, що сьогодні нібито є "унікальний момент" для завершення війни з РФ. За його словами, Кремль готовий до переговорів, "від перших днів".

Лукашенко цинічно заявляє про "миролюбство" своєї країни попри те, що Білорусь стала плацдармом для російського наступу і запуску крилатих ракет.

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