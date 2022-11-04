"Чому мене в цьому звинувачують?": Лукашенко висловився про участь білорусів у війні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, мовляв, не планує відправляти своїх військових воювати проти України. Ба більше - "мріє" про те, щоб не було війни.

Про це заявив диктатор, пише "Белта".

"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче послати до України своїх військовослужбовців!". Вже тисячу двісті разів казав, що у мене таких планів немає", - каже "президент".

Він заявив, що мріє, аби не було війни: "Я хочу, щоб ви жили спокійно. Будь ласка, займайтеся своєю справою. А я буду своїм. Не допускайте навіть найменшої розхлябаності. Тільки ми. Тільки від нас це все залежить".

Він сказав, що нібито "втікачі і посилають на смерть білорусів".

"Це теж чиїсь діти. Але скаржитися нема кому. Я вас туди як президент не посилав. Нам там в Україні робити нічого. І посилати воювати туди людей нам немає необхідності. Чому мене в цьому звинувачують? Тому що самі туди посилають цих хлопців", - сказав Лукашенко.

До слова, Лукашенко не вперше заявляє, мовляв, його країні "війна не потрібна". Попри це Білорусь стала плацдармом для російських військ. Зокрема, з республіки запускають ворожі ракети по українських містах.

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