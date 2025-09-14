журналіст Віталій Портников / © ТСН.ua

Всі домовленості щодо гарантій безпеки для України можуть бути реалізовані тільки під час війни з Росією. Після її завершення така перспектива стає нереальною.

Про це сказав український журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він наголосив, що мирна угода з Москвою можлива лише за умови чіткої відмови України від розміщення будь-яких іноземних військ на своїй території.

«Жодного іншого варіанту мирного договору Росія не підпише. Не існує інструментів, які змусили б Кремль погодитися на присутність військ НАТО в Україні. Або країни Заходу наважаться діяти ще під час війни, нехтуючи думкою Москви, або цього не буде ніколи», — пояснив Портников.

На його думку, якщо питання іноземних військових буде відкладене до моменту підписання мирного договору, то Росія навмисно затягуватиме війну. Адже Москва завжди наполягатиме на нейтралітеті України, невступі до НАТО та відсутності сил Альянсу біля своїх кордонів.

Публіцист додав, що Кремль трактує «гарантії безпеки» так, щоб вони забезпечували не лише безпеку України, а й Росії. Ба більше, в такому договорі навіть країни НАТО можуть бути змушені прибрати частину озброєнь від російських кордонів.

«Не варто очікувати появи такої мирної угоди. Це означає, що гарантії безпеки для України можливі або зараз — у воєнний час, або їх не буде взагалі», — підсумував Портников.

Нагадаємо, раніше Ватикан пропонував організувати переговори між Україною та Росією на своїй території. Папа Римський Лео XIV пізніше зробив важливу заяву про війну в Україні, сказавши, що посередництва Ватикану не буде.