Чому на полі бою в Україні немає турецьких танків: посол пояснив

Василь Боднар, посол України в Туреччині розкрив причини відсутності турецьких танків на українському полі бою та окреслив перспективи оборонної співпраці між двома країнами.

На полі бою наразі немає турецьких танків, адже Туреччина лише починає серійне виробництво танків Altay. Для першого постачання знадобиться декілька років.

Про це повідомив посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар в інтерв'ю "Главкому".

"Щодо турецького танку, то на сьогодні вироблено декілька зразків Altay; завершуються випробування і доопрацювання цієї машини. У травні цього року Агенція оборонних індустрій Туреччини заявила про готовність розпочати масове виробництво вдосконаленої моделі цього танку", – заявив дипломат.

За його словами, першочергові постачання цих танків будуть здійснені для потреб Збройних сил Туреччини, і це займе як мінімум декілька років. Водночас посол зауважив, що не зважаючи на це, Україна отримує значні постачання озброєнь та техніки з Туреччини, наприклад, бронемашини "Kirpi".

Василь Боднар також прокоментував питання співпраці Туреччини з Росією в оборонній сфері. Він наголошує, що так як Туреччина є членом НАТО, то співпраця у цій сфері з РФ не розвивається.

"Єдиним винятком стала закупівля у Росії С-400. Але це озброєння не вдалося інтегрувати до натовської системи ППО, існують доволі обмежені можливості щодо її застосування", – сказав посол. Боднар зокрема додав, що такий крок спровокував дуже серйозну критику з боку США, були накладені відповідні санкції, і персональні, й інституційні.

Також Василь Боднар заявив, що Туреччина зацікавлена у співпраці з Україною, адже саме Україна традиційно була джерелом озброєнь, знань та технологій, зокрема, у сфері авіабудування. А сучасне активне співробітництво сформувалося ще до великої війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня. Подробиці читайте на ТСН.ua.

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