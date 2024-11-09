Чому насправді Гарріс програла на виборах у США: Пелосі назвала винуватця

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що запізніле рішення Джо Байдена вийти з президентських виборів 2024 року могло призвести до поразки Демократичної партії.

Колишня спікерка Палати представників і демократка Ненсі Пелосі, яка знову переобралася до Конгресу США у результаті виборів, вважає, що зволікання Джо Байдена із виходом із президентських перегонів 2024 року могло привести до поразки Демократичної партії.

Про це вона сказала у подкасті The New York Times.

"Якби президент (Байден – ред.) пішов раніше, можливо, у перегонах були б інші кандидати. Очікувалося, що якщо президент вийде з перегонів, то відбудуться відкриті праймеріз. І, як я вже говорила, Камала (Гарріс – ред.), можливо, виграла би праймеріз, … і це зробило б її сильнішою в майбутньому. Але ми цього не знаємо. Цього не сталося. І оскільки президент одразу ж підтримав Камалу Гарріс, це на той час зробило практично неможливим проведення праймеріз. Якби це сталося набагато раніше, все було б інакше", — вважає Пелосі.

Хоча деякі демократи висували ідею повторних праймеріз, пропозиція так і не набула популярності та не була підтримана Національним комітетом Демократичної партії та делегатами з’їзду.

В інтерв’ю Пелосі доклала чимало зусиль, щоб захистити законодавчі досягнення адміністрації Байдена, більшість із яких відбулися протягом перших двох років, коли вона була спікером Палати представників. Після того, як на проміжних виборах у 2022 році республіканці отримали контроль над Палатою представників, вона залишила пост лідера, але сприймалася як "сірий кардинал" партії.

Пелосі також відкинула коментарі сенатора Берні Сандерса, який припустив, що поразка Гарріс сталася частково через те, що демократи були надто зосереджені на політиці ідентичності за рахунок економічних проблем.

"Берні Сандерс не переміг. З усією повагою, а я дуже поважаю його, за те, що він відстоює, але я не поважаю його слова про те, що Демократична партія відмовилася від сімей робітничого класу", — сказала Пелосі.

Вона припустила, що втрати серед виборців робітничого класу спричинені скоріше культурними проблемами.

Нагадаємо, одразу після програшу Камали Гарріс на користь Дональда Трампа деякі демократи покладають відповідальність за поразку на президента Джо Байдена.

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