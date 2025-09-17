Чому НАТО мовчить: Джонсон розкрив умову, за якої Альянс вдарить по РФ

Джонсон розповів, що стримує Альянс від ударів по Москві / © ТСН.ua

Оборонний союз є головною причиною, чому НАТО не відповідає на атаки дронів Росії.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав про це в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Він пояснив, чому Північноатлантичний альянс не завдає ударів у відповідь по російських містах, таких як Смоленськ чи Москва.

За словами Джонсона, головна причина полягає в тому, що НАТО — це оборонний союз. Його основне завдання — захищати своїх членів, а не розпочинати війну. Крім того, нещодавні атаки дронів були збиті російською ППО, і, наскільки відомо, ніхто не постраждав, що з погляду Альянсу є успішним оборонним результатом.

«Ніхто не хоче ядерної війни»

Джонсон наголосив, що удари у відповідь по території Росії були б «непорівнянними» діями.

«Ніхто не хоче ядерної війни, і в цьому немає потреби», — сказав експрем’єр.

Він підкреслив, що ситуація кардинально зміниться, якщо російські танки спробують увійти на територію країн-членів НАТО.

«Якби Путін пішов танками, якби він увів війська до Польщі, то це була б зовсім інша історія», — зазначив Джонсон.

«На столі є грандіозні плани»

На випадок реального вторгнення в одну з країн НАТО, Альянс має «грандіозні плани».

«На випадок реального вторгнення Путіна НАТО на столі має грандіозні плани. Тоді ми робимо страшні, страшні речі та зупиняємо атаку», — сказав політик, підкреслюючи, що в разі прямої агресії відповідь буде рішучою.

Нагадаємо, військові навчання Білорусі та РФ з американцями показали справжні наміри Кремля. Адже саме Росія запросила офіцерів армії США спостерігати за своїми щорічними стратегічними навчаннями разом на кордоні з НАТО.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа все ще намагається закінчити війну в Україні та налагодити стосунки з Москвою.