Чому НАТО мовчить: Джонсон розкрив умову, за якої Альянс вдарить по РФ
Експрем'єр Британії назвав умову, за якої НАТО завдасть удару по РФ.
Оборонний союз є головною причиною, чому НАТО не відповідає на атаки дронів Росії.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав про це в інтерв’ю Дмитру Гордону.
Він пояснив, чому Північноатлантичний альянс не завдає ударів у відповідь по російських містах, таких як Смоленськ чи Москва.
За словами Джонсона, головна причина полягає в тому, що НАТО — це оборонний союз. Його основне завдання — захищати своїх членів, а не розпочинати війну. Крім того, нещодавні атаки дронів були збиті російською ППО, і, наскільки відомо, ніхто не постраждав, що з погляду Альянсу є успішним оборонним результатом.
«Ніхто не хоче ядерної війни»
Джонсон наголосив, що удари у відповідь по території Росії були б «непорівнянними» діями.
«Ніхто не хоче ядерної війни, і в цьому немає потреби», — сказав експрем’єр.
Він підкреслив, що ситуація кардинально зміниться, якщо російські танки спробують увійти на територію країн-членів НАТО.
«Якби Путін пішов танками, якби він увів війська до Польщі, то це була б зовсім інша історія», — зазначив Джонсон.
«На столі є грандіозні плани»
На випадок реального вторгнення в одну з країн НАТО, Альянс має «грандіозні плани».
«На випадок реального вторгнення Путіна НАТО на столі має грандіозні плани. Тоді ми робимо страшні, страшні речі та зупиняємо атаку», — сказав політик, підкреслюючи, що в разі прямої агресії відповідь буде рішучою.
Нагадаємо, військові навчання Білорусі та РФ з американцями показали справжні наміри Кремля. Адже саме Росія запросила офіцерів армії США спостерігати за своїми щорічними стратегічними навчаннями разом на кордоні з НАТО.
Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа все ще намагається закінчити війну в Україні та налагодити стосунки з Москвою.