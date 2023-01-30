Чому НАТО не вступатиме у війну в Україні: відповідь генерала Маломужа

НАТО могло б закінчити війну в Україні дуже швидко, але є нюанси.

Україна після початку повномасштабного наступу російських військ і захоплення Росією українських територій подала заявки на вступ до Альянсу і Євросоюзу за прискореною процедурою. Євросоюз уже надав нашій країні статус кандидата в члени ЄС, а в НАТО лунають різні заяви щодо України.

Коли Україна стане членом НАТО та на якому етапі процесс - в інтерв'ю виданню Обозреватель пояснив генерал армії Микола Маломуж.

"Борис Джонсон є активним прихильником України, він намагається у будь-який спосіб підтримати нашу обороноздатність та створити гарантії безпеки для України. Один із механізмів – це, звичайно, вступ до НАТО. Ця його риторика – сигнал багатьом західним лідерам щодо того, що вони мають змінити позицію, особливо країни, які не поспішають підтримати вступ України до НАТО саме в період війни. Чому багато країн НАТО не хочуть цього? Тому що вони посилаються на певні положення Статуту НАТО про те, що не можна приймати країну, що воює... Проте ми бачимо явний рух на шляху до НАТО. Це і постачання озброєнь і техніки, і розробка спільних заходів щодо безпеки та розвідки в процесі війни, це і застосування стандартів НАТО в багатьох форматах – і у військовому, і в технологічному, і в управлінні військами, і в політичному, і в економічному. Це тривалий процес", - сказав він.

Маломуж також нагадав, що союзники вважають, що ми повинні закінчити війну та за багатьма критеріями відповідати стандартам НАТО.

"Не забуваймо, що Україна вже має статус основного союзника НАТО. Тому фактично наша країна отримує більшу допомогу, ніж деякі члени Альянсу. Якщо Україна вступить до НАТО і війна триватиме, відповідно, весь блок повинен буде воювати з Росією. Це багатьох насторожує", - додав він.

На його переконання, якби НАТО вступило у війну, то Росія спробувала б розгорнути стратегічні наступальні озброєння "ядерного стримування", тобто нападу. Світ опинився б на межі глобальної кризи та загрози знищення людства загалом.

"Якби була підготовлена дуже ефективна операція, то війна могла б закінчитися швидко, тому що Росія не має навіть десятої частини потенціалу, який мають об'єднані сили НАТО", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що членство в НАТО буде "найкращою гарантією безпеки" для України.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні більше зброї вже сьогодні, заявивши про настання поворотного моменту у війні.

НАТО наразі – це 30 держав-членів. Невдовзі – з долученням Швеції та Фінляндії – в НАТО буде 32 країни.

Поки що – з попередніх заяв дев’яти країн – Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини, а також реакцію Канади було витлумачено як підтримку членства України в НАТО. Якщо це так – тоді вже миттєво за членство України виступала третина НАТО (10 з 30 членів).

Оновлена декларація НАТО і Євросоюзу: як це вплине на допомогу Україні