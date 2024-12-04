Чому НАТО зволікає із запрошенням України: в Альянсі назвали причину

У питанні запрошення України до НАТО західні союзники очікують на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Альянс буде відштовхуватися від початку роботи його адміністрації.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє Sky News.

"Загалом ми - як політичні лідери - домовилися, що Україна буде членом НАТО. Питання в тому, які умови, коли. Очевидно, саме тут Альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США розпочне працювати. Це один з аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність", – повідомила латвійська міністерка.

Окрім того, Браже зауважила, що "деякі країни не відчувають себе комфортно, запрошуючи до НАТО державу, яка перебуває у стані війни".

З її слів, українська армія стане важливим внеском до Альянсу, адже вона добре загартується у боях на війні з Росією.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти вступу України до НАТО. Мовляв, це "принесе напруженість".

Люксембург проти вступу України в НАТО: нові заяви на зустрічі міністрів у Брюсселі

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