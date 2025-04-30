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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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212
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Чому не спрацює тимчасове перемир’я Путіна: Єрмак пояснив

Україна прагне повного завершення війни, а не тиші на декілька днів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін оголосив травневе «перемир’я» на три дні. Однак, агресор не має намірів завершити війну, а хоче виграти час та перегрупувати війська.

Таку думку висловив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля», — написав Єрмак.

З його слів, Москва не змінила своїх цілей. Навпаки — Росія використовує дипломатичні розмови, аби виграти час, перегрупуватися, обійти санкції й продовжити війну тоді, коли вони це вирішать.

«Сьогодні Путін робить ставку на західну втому. Він хоче „заморозити“ війну — не завершити її. І саме тому будь-яке „перемир’я“ без гарантій і справедливості лише відкриє двері для нової агресії. Послаблення санкцій, поступки чи переговори на умовах Кремля — це пастка. Не можна одночасно говорити про мир і озброюватися для нової атаки», — додав він.

Андрій Єрмак наголосив, що єдиний шлях до миру — це поразка імперських амбіцій Росії, а не їх легалізація через чергове «тимчасове перемир’я».

Нагадаємо, Росія оголосила перемир’я від опівночі проти 8 травня до опівночі проти 11 травня, йдеться у рішенні Володимира Путіна. У Кремлі пояснили це «гуманітарними міркуваннями» у період Дня перемоги.

Президент Володимир Зеленський вже заявив, що це треба Путіну для параду.

«Наразі от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати на 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду», — сказав Зеленський.

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