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Чому Німеччина блокує постачання танків Leopard Україні: в МЗС Польщі пояснили

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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2610
Час на прочитання
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Чому Німеччина блокує постачання танків Leopard Україні: в МЗС Польщі пояснили

Фото: Associated Press

Польща буде готовою до "нестандартних дій", якщо Німеччина блокуватиме передачу Україні танків Leopard 2, сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. 

Опір Німеччини щодо надання Україні озброєння є наслідком багаторічного впливу Росії на політичні та бізнесові кола в ФРН. Ця симпатія "творилася на російських грошах".

Про це в ефірі радіо RMF.FM заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. 

"Це симпатії, в які Росія вклала величезні гроші. Сьогодні, звичайно, ці люди відкрито не скажуть, що вони підтримують Росію, є багато людей, які соромляться цього. Але насправді вони діють так, щоб не завдати великої шкоди РФ", - сказав польський дипломат.

Він додав, що Польща буде готовою до "нестандартних дій", якщо Німеччина блокуватиме передачу Україні танків Leopard 2.

"Думаю, якщо буде твердий опір (з боку Німеччини – ред.), то ми будемо готовими також до нестандартних дій, навіть якщо хтось ображатиметься на це",-  сказав Яблонський, утім додав, що не потрібно випереджати факти.

Він пояснив, що є серйозний ризик того, що Росія знову перейде до наступу в інших регіонах України. За його словами, РФ має дуже агресивні наміри, і якщо Захід дозволить їй мати перевагу над Україною, то вона без сумніву знову намагатиметься здійснити наступ.

Польський дипломат зазначив, що чим швидше країни Заходу передадуть Україні танки, тим безпечнішою буде Польща. Адже їх постачання також є в інтересах Польщі, бо  країна "розташована дуже високо у списку російських цілей".

Яблонський констатував, що у передачі танків в межах широкої коаліції зараз головною проблемою є Німеччина. Інші країни готові надати свої танки Україні.

Танки Leopard для України

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Дата публікації
Перегляди
2610
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