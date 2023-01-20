Чому Німеччина блокує постачання танків Leopard Україні: в МЗС Польщі пояснили

Польща буде готовою до "нестандартних дій", якщо Німеччина блокуватиме передачу Україні танків Leopard 2, сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Опір Німеччини щодо надання Україні озброєння є наслідком багаторічного впливу Росії на політичні та бізнесові кола в ФРН. Ця симпатія "творилася на російських грошах".

Про це в ефірі радіо RMF.FM заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

"Це симпатії, в які Росія вклала величезні гроші. Сьогодні, звичайно, ці люди відкрито не скажуть, що вони підтримують Росію, є багато людей, які соромляться цього. Але насправді вони діють так, щоб не завдати великої шкоди РФ", - сказав польський дипломат.

Він додав, що Польща буде готовою до "нестандартних дій", якщо Німеччина блокуватиме передачу Україні танків Leopard 2.

"Думаю, якщо буде твердий опір (з боку Німеччини – ред.), то ми будемо готовими також до нестандартних дій, навіть якщо хтось ображатиметься на це",- сказав Яблонський, утім додав, що не потрібно випереджати факти.

Він пояснив, що є серйозний ризик того, що Росія знову перейде до наступу в інших регіонах України. За його словами, РФ має дуже агресивні наміри, і якщо Захід дозволить їй мати перевагу над Україною, то вона без сумніву знову намагатиметься здійснити наступ.

Польський дипломат зазначив, що чим швидше країни Заходу передадуть Україні танки, тим безпечнішою буде Польща. Адже їх постачання також є в інтересах Польщі, бо країна "розташована дуже високо у списку російських цілей".

Яблонський констатував, що у передачі танків в межах широкої коаліції зараз головною проблемою є Німеччина. Інші країни готові надати свої танки Україні.

Танки Leopard для України

11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова анонсував передавання Україні танкової роти Leopard.

Leopard. Водночас Німеччина досі розміровує , чи передати Україні ці танки.

чи передати Україні ці танки. Польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща збирає коаліцію країн, які все ж передадуть Україні німецькі танки Leopard.

19 січня глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, не дивлячись на те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник Міноборони Олексій Резніков звернулися до міжнародних партнерів із проханням надати Україні танки на тлі очікуваного нового наступу окупантів.

на тлі очікуваного нового наступу окупантів. Очільник Міноборони Британії Бен Воллес провів переговори з 10 союзниками на військовій базі в Естонії і розповів, що одна з країн вже запросила у Німеччини дозвіл на передавання танків Україні .

. Варто додати, що новий міністр оборони Німеччини не виключає постачання танків Україні.

Читайте також: