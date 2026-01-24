Чому новини про перемир’я демотивують військових: пояснення командира РДК

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Активне обговорення в інформаційному просторі можливого наближення миру та завершення бойових дій має зворотний бік медалі. Те, що дає надію цивільним у тилу, може вкрай негативно впливати на мотивацію та психологічний стан бійців на передовій.

Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук розповів командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін, відомий за позивним White Rex.

За словами військового, він уважно стежить за політичним порядком денним, проте оцінює його крізь призму сприйняття людини, яка перебуває безпосередньо в зоні бойових дій. Постійні прогнози про те, що війна закінчиться «навесні», «влітку» або «от-от», створюють небезпечну ілюзію.

«Бо ніхто не хоче умовно померти за 24 години до миру. Ніхто не хоче ризикувати життями в останній день війни. Це логічно, це зрозуміло, адже не дожити 24 години до підписання якогось там перемир’я — це трагічно», — наголосив командир РДК.

Такі думки демотивують особовий склад. Якщо цивільні радіють новинам про дипломатичні зрушення, то військові, які чують ці розмови вже майже рік, відчувають втому та невизначеність. Замість концентрації на бойових завданнях з’являється підсвідомий страх стати «останньою жертвою» війни.

В чому полягає тактика Кремля

Капустін також прокоментував ймовірність реальних домовленостей з російським диктатором. На його переконання, будь-які розмови Москви про мир чи переговори є лише ширмою.

White Rex впевнений, що мета Путіна — виграти час. А стратегія РФ — захопити якомога більше українських територій за будь-яку ціну.

Попри величезні втрати та мізерні просування, Кремлю потрібні ці «клаптики» землі. Вони необхідні Путіну не лише для торгу чи обміну, а як база для обґрунтування своїх територіальних претензій у майбутньому.

Резюмуючи, Капустін зазначив, що найкраща стратегія для військових зараз — не покладатися на ефемерні надії, а продовжувати боротьбу.

«Ми робимо нашу військову роботу, ми робимо нашу політичну роботу, ми робимо нашу медійну роботу, а там нехай буде як буде», — підсумував командир РДК.

Нагадаємо, під час зустрічі представників України, США та Росії в Абу-Дабі ознак компромісу досягнуто не було. Як повідомляє Reuters, сторони обговорювали територіальне питання, однак переговори не дали результату, що, за оцінкою видання, підтверджується черговим масованим обстрілом України та загостренням енергетичної кризи.

Журналісти зазначають, що США посилюють тиск у переговорному процесі переважно на Київ, тоді як Москва продовжує вимагати поступок. Переговори тривають, ключовою темою залишається Донбас.