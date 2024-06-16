Чому переговори у Стамбулі на початку війни були невдалими: Зеленський пояснив

Зеленський назвав причину провалу переговорів із Росією в Стамбулі навесні 2022 року.
Переговори у Стамбулі в березні 2022 року були невдалими через те, що російський диктатор Путін може розмовляти лише мовою ультиматумів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками Саміту миру в Швейцарії.
"Жодні ультиматуми не є перемовинами. З цими ультиматумами Путін приїхав на танку під час вторгнення, оточили нашу столицю, багато регіонів країни окупували та показали ультиматум. Про всі звірства я вже говорив", – сказав глава держави.
На думку президента, ці ультиматуми нічим не відрізняються від останніх "пропозицій" Путіна. Зеленський вважає, що ультиматуми дають можливість Росії робити паузи на фронті.
"Мінські угоди були ультиматумом, і був заморожений конфлікт. Йому треба була ця пауза, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення. Тому будь-які ультиматуми для Путіна, це потреба в паузі. Пауза, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх. Бо він втратив вже свою натреновану армію", – підсумував Зеленський.
Раніше німецьке видання WELT опублікувало текст мирного договору, який Україна та РФ нібито могли підписати у квітні 2022 року.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що "вони були готові закінчити війну".
Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.
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Заяви президента України по завершенню Саміту миру у Швейцарії