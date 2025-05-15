Чому переговори в Стамбулі щодо України будуть провальними: в WSJ назвали причину

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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На тлі візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини, перспектива мирного врегулювання конфлікту з Росією здається дедалі менш визначеною.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Президент РФ Володимир Путін проігнорував заклик Зеленського до особистої зустрічі в Анкарі, відрядивши замість себе делегацію чиновників.

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Зокрема, російську делегацію очолив помічник Путіна Володимир Мединський і заступник міністра оборони Олександр Фомін — саме ті, хто вже вів переговори з Україною на початку повномасштабної війни 2022 року.

За даними видання, така поведінка Кремля ставить під сумнів серйозність намірів Росії та перспективу проведення повноцінних перемовин на високому рівні.

WSJ нагадує, що останній раунд таких переговорів відбувся у березні 2022 року в Стамбулі, однак згодом переговори були зірвані — на фоні поразки Росії та відступу її військ із Київщини та північних регіонів України.

Переговори у Туреччині

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прямує до Туреччини, де 15 травня має зустрітися з Реджепом Таїпом Ердоганом, а також, ймовірно, розпочати переговори з РФ.

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Хоча кремлівський диктатор Володимир Путін 10 травня на пресконференції сам запропонував відновити переговори з Україною, у Стамбулі він присутнім не буде. Замість себе кремлівський диктатор направив до Туреччини свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.

При цьому, росіяни, як завжди, вдаються до брехливих маніпуляцій. Вони поширюють у ЗМІ брехню про «початок перемовин в Туреччині» о 10 ранку за Москвою. Проте, це є брехнею і просто дає їм змогу маніпулювати цією темою.

А ось на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Москва прагне використати стамбульські протоколи 2022 року, як стартову позицію для переговорів, попри те, що вони передбачають фактичну капітуляцію України. Зокрема, йдеться про заборону на присутність іноземних військових, інструкторів та постачання зброї на українську територію.