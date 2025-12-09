Чому переговори зайшли у глухий кут: Портников попередив про приховану стратегію Росії

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН.ua

Реклама

Володимир Путін наполягає, що всі розмови про мир можуть бути лише після виведення української армії з окупованої території Донецької області. Але насправді це лише політична пастка, а не реальний крок Путіна до миру.

Про це розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников на YouTube-каналі.

Портников підкреслив, що західні союзники використовують наратив: «Україна все одно втратить цю територію, то чому б від неї не відмовитися? У чому взагалі проблема відмовитися від Донбасу?».

Реклама

Він припустив, що такі питання могли обговорюватися і на нещодавній зустрічі президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами.

На думку автора, важливо розуміти, що насправді має на меті Путін.

«Путін мислить, якщо хочете, мовою пасток, які супроводжують кожну так звану спецоперацію,» — пояснив Портников.

Він вважає, що вимога, щоб українська армія залишила територію Донецької області, — це пастка, яка має привести ситуацію в глухий кут. Для цього ж, на думку Портникова, була й анексія Криму.

Реклама

Портников упевнений, що путінська умова — його чергова пастка, яка точно не орієнтована на подальший мир.

Виведення українських військ із уже окупованої частини Донецької області може призвести до серйозної дестабілізації в самій Україні, внутрішнього розколу та конфліктів, які «розвалять країну».

Портников також нагадав про юридичну неможливість подібних поступок. Конституція України не передбачає проведення будь-якого референдуму, який торкався б питань територіальної цілісності. Немає такої норми й у Конституції Російської Федерації щодо можливості виходу суб’єкта з її складу, що робить спробу легалізації захоплення неможливою.

Нагадаємо, Axios пише, що Сполучені Штати Америки посилюють тиск на українського президента Володимира Зеленського щодо «мирного» плану. У Вашингтоні очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах цього документу. Зазначається, що Штати вимагають від Зеленського значно більшого, ніж від диктатора РФ Володимира Путіна.