Замах на Єрмолаєва у Монако: у ДПСУ пояснили, як підозрювану впустити України

Вибух у Монако. / © ilgiornale.it

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Підозрювана у замаху на буінесмена Вадима Єрмолаєва в Монако в’їхала до України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. Це сталося 1 липня 2026-го.

Про це заявили у пресслужбі ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що момент перетину державного кордону «жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було». Зазначається, що під час проходження прикордонного контролю бази даних, зокрема Інтерполу, не показали, що жінка перебуває в міжнародному розшуку.

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«Усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу. Це дозволяє Державній прикордонній службі миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону», — наголосили у повідомленні.

Вбивство підозрюваної в Україні

Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку правоохоронці Монако підозрювали у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако. СБУ підтвердила, що загибла — 39-річна громадянка України Анастасія Березовська. Її тіло було знайдено в Макарівському районі Київської області.

За даними слідства, після повернення до України вона підтримувала зв’язок із родичами та двома чоловіками: експравоохоронцем і чинним співробітник Головного управління розвідки Міноборони.

У межах розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. Обом фігурантам повідомили про підозру та інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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