Чому план Трампа не принесе миру: експерт назвав, що дійсно може зупинити війну

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що саме Україна «блокує» мирний план і має погодитись на умови завершення війни, які просувають Штати. Проте експерт вважає, що ці заяви свідчать не про силу плану Трампа, а про його наближення до краху.

Про це розповів дипломат і політик Роман Бессмертний в інтерв’ю OBOZ.UA.

Бессмертний закликає не недооцінювати «засинання на засіданнях» та розмови про торгівлю українськими територіями. На його думку, це елементи, які складаються в аргументаційну базу для імпічменту Трампа.

Реклама

«Просто якщо це не відбудеться при Трампі, це означає, що він злетить з посади через імпічмент. І цей момент до нього наближається з кожним днем,» — вважає Бессмертний.

Експерт зазначив, що фігура Президента Зеленського є ключовим елементом і частиною домовленостей між Москвою та Вашингтоном. Росіяни використовують наратив про нібито нелегітимність української влади. Проте, результат буде протилежним: ідеї Трампа не несуть миру, а лише провокують подальшу війну, а Різдво стане вододілом.

Він підкреслив, що навіть у репараційному кредиті США закладають контроль: є окрема стаття «Фінансування механізмів перешкоджання нецільовому використанню коштів». Це ще один сигнал, що всі «трамповські» ідеї — в смітник.

Більше того, Європа почала компенсацію американських можливостей. Програма закупівель зброї не може бути згорнута, оскільки це контракти та зобов’язання.

Реклама

Експерт додав, що європейський ОПК зараз розганяється: «Париж і Берлін уже наполягають: вистачить купувати американське озброєння, вони готові виробляти своє».

Це нервує Трампа, тому з’являються заяви про «вихід з НАТО» та інша «болтовня», яка є інформаційним шумом, а не реальною політикою.

Навіть тиск щодо проведення виборів не є критичним. Трамп прекрасно знає, що фігура Зеленського легітимна, а воєнний стан є прямим правовим забороном для виборів.

«Європейці сказали дуже чітко: поки йде війна — ніяких виборів. Правовий аналіз ще більш жорсткий. Тому тут можна бути спокійним. Питання виборів чітко закріплено в Конституції України. На все 'питання' Трампа відповіді давно існують,» — підсумував Бессмертний.

Реклама

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що країна нібито затягує з голосуванням через війну. В інтерв’ю для Politico він висловив думку, що українці «мають отримати право обирати», натякнувши, що влада користується воєнним станом для відтермінування процесу.

Президент США припустив, що перемогу на таких виборах міг би здобути навіть Володимир Зеленський, однак підкреслив, що через тривалу відсутність виборів демократичні процеси в Україні, на його переконання, можуть бути порушені.