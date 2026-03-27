Чому план Трампа щодо Ірану не спрацював, як з Венесуелою: аналітик пояснив

Дональд Трамп / © Associated Press

План Дональда Трампа змінити владу в Ірані за «венесуельським сценарієм» провалився. Політичний аналітик Ігар Тишкевич пояснює це високою стійкістю державних інституцій Тегерана.

Про це він розповів для КИЇВ24.

На відміну від класичних диктатур, влада в Ірані розподілена між різними групами. За словами експерта, це не персоналістська диктатура, як звикли говорити журналісти, а скоріше «виборна диктатура, або диктатура з елементами конкуренції». Навіть найвищі посади в країні є частиною складної системи.

«Навіть верховний керівник Ірану, він обирається Радою експертів. Це означає, що навіть, якщо ти знищив 88 представників Ради експертів, є ще 880, які є кандидатами», — зазначив Тишкевич.

Також додав, що важливу роль відіграє Корпус вартових Ісламської Революції, який аналітик називає «державою в державі». До системи також входить «Басідж» — парамілітарне формування, де є і студенти, і торговці, що робить його реальною частиною суспільства. Внутрішня конкуренція зберігається навіть на рівні парламенту та уряду.

«Теперішній президент — це представник реформістського крила, яке знаходиться в меншості в парламенті. Сьогодні в Ірані де-факто уряд в меншості», — зазначає фахівець.

За таких умов знищення однієї особи нічого не дає, адже розвинені інституції мають власну пам’ять та правила. Як підсумовує аналітик, іранська держава виявилася «антикрихкою» за Насімом Талебом і здатною миттєво адаптуватися до будь-яких ударів.

Варто нагадати, що США 3 січня здійснили масштабну спецоперацію у Венесуелі та затримали президента країни Ніколаса Мадуро разом із його дружиною. Операція стала кульмінацією багатомісячної таємної підготовки.

Тоді Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес звинуватили у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також у змові проти США.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, постачання американської зброї до України може бути перервано найближчими місяцями, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню для війни в Ірані.

Також ми писали, що Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, Трамп оголосив про 10-денне призупинення ударів по енергооб’єктах Ірану.Також зазначив, що наразі тривають переговори між сторонами, які він оцінив як успішні.

США надіслали Ірану план щодо припинення війни на Близькому Сході. Документ має 15 пунктів.