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Чому повномасштабна війна з Росією можлива і не всі лідери ЄС бачать Україну в союзі: головне з виступу Зеленського на форумі YES

Чому повномасштабна війна з Росією можлива і не всі лідери ЄС бачать Україну в союзі: головне з виступу Зеленського на форумі YES

Офіс Президента України

Зібрали головні тези президента під час заходу на Ялтинській міжнародній конференції YES.

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня завітав на Ялтинську міжнародну конференцію YES і взяв участь у дискусії "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання". Відповідаючи на запитання української і міжнародної преси, Зеленський розставив акценти у питаннях боротьби з коронавірусом, відносин зі США, Китаєм та ЄС, а також допустив ймовірність повномасштабної війни з Росією.

Цьогоріч на форум з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, здебільшого це топпосадовці, дипломати та чиновники. ТСН.ua зібрав головні тези президента під час заходу.

Можливість повномасштабної війни з Росією

Зеленський не виключає, що повномасштабна війна з Росією можлива. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ. 

"Вважаю, може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік - це був таким "кроком вперед" в цьому питанні з боку Росії. І потім, слава Богу, завдяки українцям кроком назад. Їх було зупинено. Хоча, сказати, що через погрози, що Україна вступить до НАТО, до ЄС - ні. В 2014 році я не пам'ятаю великих погроз, що Україна вступить до НАТО. Тому потенціал в цій темі є. Вважаю, це буде найбільша помилка РФ, вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі. Я вважаю, що світ вже змінився, тому це найстрашніше, що може бути. Я як людина, як українець, як громадянин можу уявити собі... Але, на жаль, є така ймовірність", - висловився Зеленський.

Україна готова до вступу до НАТО і ЄС, але не всі європейські лідери бачать нас там

Президент запевнив, що Україна готова до вступу в НАТО, і це насамперед потрібно самим громадянам, а не іноземним партнерам. На переконання президента, не усі європейські лідери підтримують наші прагнення.

"Позиція моя дуже проста: ми готові до НАТО. Наша армія, наші фахівці. Реформи, які ми проводимо, я вважаю, що це, насамперед, все потрібно нам. Не комусь - ні НАТО, ні Європейському Союзу. Потрібні нашим людям. Але потрібні саме такі, які дають можливість жити людям легше. Зміцнювати економіку", - заявив президент.

Україні потрібно самій заявляти, що вона потрібна НАТО і Європейському Союзу, інакше ці утворювання послаблюватимуться. За словами Зеленського, про це він відкрито каже президенту США Джо Байдену.

Також Зеленський наголосив, що не всі лідери країн ЄС хочуть бачити Україну в Євросоюзі та НАТО, і зазначив, що таке ставлення сприятиме зміцненню Росії.

"Але я бачу відношення до Європейського Союзу лідерів, до політиків Європейського Союзу, лідерів Європейського Союзу, лідерів сучасної Європи. Не всі вони хочуть бути там і не всі вони бачать Україну там. Те саме і про НАТО. Я так вважаю. Якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія, не беріть Україну. І це навіть не про противагу Росії - це так і є. Тому що ми бачимо, хто потужний. Ми бачимо, які є імперії - у нас декілька імперій у світі. Хочу, щоб Європейський Союз і НАТО залишилися потужними, залишилися суб'єктом. Такі країни, як Україна, - велика, територіально найбільша в Європі, за населенням потужна, яка прожила декілька війн, - хочете таких міцних партнерів? Так запрошуйте нас. А не так, як відбувається", - зазначив глава української держави.

Зеленський про Путіна: Не вистачає часу думати про нього

Український президент готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але за умови що їхній діалог буде предметнішим, ніж під час зустрічі лідерів нормандського формату, яка відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі. 

"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Більш предметно, ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.

"Жодні хвилі нам не страшні" – Зеленський про боротьбу з COVID-19

Україна знає, як діяти далі у випадку нових спалахів COVID-19, тож нові хвилі державі не страшні, запевнив президент. Як приклад вдалої боротьби України з пропагандою щодо вакцинації від коронавірусу, Зеленський навів появу COVID-сертифікатів, які нещодавно офіційно запрацювали в Україні на базі застосунку "Дія".

"Спочатку у нас не було вакцин, достатніх для мільйонів бажаючих, потім у нас з'явилися мільйони вакцин, але раптом зникли мільйони бажаючих, бо хтось витратив мільйони на пропаганду, до речі, як всередині, так і зовні країни. Але ми це все вирішили і сьогодні у застосунку "Дія" є мільйони сертифікатів про вакцинацію. Ми вистояли, не потонули і після цього жодні хвилі нам вже, я впевнений, не страшні і ми знаємо, як їх долати і у нас є з ким їх долати", - заявив Зеленський.

Крім того, він погодився, що Україна зразково не впоралася із пандемією, але, за його словами, ідеально з COVID-19 не впорався ніхто. "Жодна країна, яка б заможна, розвинена вона не була, не здала іспит під назвою COVID-19. Але провалити іспит - ще не означає не отримати знання", - підсумував Зеленський.

Ризики появи нових вірусів: "з'являтимуться щороку, як новий iPhone"

Зеленський заявив, що у світі щороку можуть з'являтися нові віруси та нові загрози. Але разом із ними і нові вакцини, які "як і зарядки до iPhone будуть підходити тільки до окремого вірусу".

"У ньому (світі. - Ред.) завжди будуть з'являтися віруси, будуть нові загрози, нові бомби, бо світ веде змагання за ринки, ринки впливу, економіку іноді інших держав, не тільки своєї. Ядерна, біологічна, хімічна, інформаційна зброя - ось, чого на сьогодні прагне світ, бо це сила, влада, вплив. Але в такому випадку віруси будуть з'являтися щороку, як новий iPhone: COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. А потім - нові "бренди", нові цифри, нові вакцини, що як зарядки до тих самих iPhone будуть підходити тільки до окремого вірусу", - висловися Зеленський.

На думку президента, "світ ризикує так нічого і не зрозуміти після COVID-19": "Він може його подолати, але він не набуває колективного імунітету, бо все вирішує індивідуально кожен сам за себе... головний меседж COVID-19 не в тому, що варто посилити біологічну безпеку, розвивати медицину і бути більш гнучким в бізнесі. Все це важливо, але будь-який лікар вам скаже, лікувати треба не симптоми, а першопричину. І це сучасна політика світу", - додав він.

Роздуми про життя після президентського терміну

Після своєї каденції Зеленський планує жити надалі в Україні й прагне, аби й після президентства його поважали люди. Він, зокрема, уточнив, що прокидаючись щоранку він хоче жити і змінювати життя навколо, адже є громадянином України.

"Тому що закінчиться президентський термін, але ж я хочу жити саме в Україні", – запевнив Зеленський.

Про рішення стати президентом він не жалкує, а навпаки - розцінює це як можливість і виклик.

"Не жалкую, тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю: навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, для цього ти повинен виходити на вулиці, спілкуватись з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі, але, тим не менш, пам'ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов, і найголовніше – люди повірили, отже, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони поважали, не зараз, коли ти президент, а найголовніше – після", – висловився він.

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