Чому повномасштабна війна з Росією можлива і не всі лідери ЄС бачать Україну в союзі: головне з виступу Зеленського на форумі YES

Зібрали головні тези президента під час заходу на Ялтинській міжнародній конференції YES.

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня завітав на Ялтинську міжнародну конференцію YES і взяв участь у дискусії "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання". Відповідаючи на запитання української і міжнародної преси, Зеленський розставив акценти у питаннях боротьби з коронавірусом, відносин зі США, Китаєм та ЄС, а також допустив ймовірність повномасштабної війни з Росією.

Цьогоріч на форум з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, здебільшого це топпосадовці, дипломати та чиновники. ТСН.ua зібрав головні тези президента під час заходу.

Можливість повномасштабної війни з Росією

Зеленський не виключає, що повномасштабна війна з Росією можлива. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ.

"Вважаю, може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік - це був таким "кроком вперед" в цьому питанні з боку Росії. І потім, слава Богу, завдяки українцям кроком назад. Їх було зупинено. Хоча, сказати, що через погрози, що Україна вступить до НАТО, до ЄС - ні. В 2014 році я не пам'ятаю великих погроз, що Україна вступить до НАТО. Тому потенціал в цій темі є. Вважаю, це буде найбільша помилка РФ, вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі. Я вважаю, що світ вже змінився, тому це найстрашніше, що може бути. Я як людина, як українець, як громадянин можу уявити собі... Але, на жаль, є така ймовірність", - висловився Зеленський.

Україна готова до вступу до НАТО і ЄС, але не всі європейські лідери бачать нас там

Президент запевнив, що Україна готова до вступу в НАТО, і це насамперед потрібно самим громадянам, а не іноземним партнерам. На переконання президента, не усі європейські лідери підтримують наші прагнення.

"Позиція моя дуже проста: ми готові до НАТО. Наша армія, наші фахівці. Реформи, які ми проводимо, я вважаю, що це, насамперед, все потрібно нам. Не комусь - ні НАТО, ні Європейському Союзу. Потрібні нашим людям. Але потрібні саме такі, які дають можливість жити людям легше. Зміцнювати економіку", - заявив президент.

Україні потрібно самій заявляти, що вона потрібна НАТО і Європейському Союзу, інакше ці утворювання послаблюватимуться. За словами Зеленського, про це він відкрито каже президенту США Джо Байдену.

Також Зеленський наголосив, що не всі лідери країн ЄС хочуть бачити Україну в Євросоюзі та НАТО, і зазначив, що таке ставлення сприятиме зміцненню Росії.

"Але я бачу відношення до Європейського Союзу лідерів, до політиків Європейського Союзу, лідерів Європейського Союзу, лідерів сучасної Європи. Не всі вони хочуть бути там і не всі вони бачать Україну там. Те саме і про НАТО. Я так вважаю. Якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія, не беріть Україну. І це навіть не про противагу Росії - це так і є. Тому що ми бачимо, хто потужний. Ми бачимо, які є імперії - у нас декілька імперій у світі. Хочу, щоб Європейський Союз і НАТО залишилися потужними, залишилися суб'єктом. Такі країни, як Україна, - велика, територіально найбільша в Європі, за населенням потужна, яка прожила декілька війн, - хочете таких міцних партнерів? Так запрошуйте нас. А не так, як відбувається", - зазначив глава української держави.

Зеленський про Путіна: Не вистачає часу думати про нього

Український президент готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але за умови що їхній діалог буде предметнішим, ніж під час зустрічі лідерів нормандського формату, яка відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі.

"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Більш предметно, ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.

"Жодні хвилі нам не страшні" – Зеленський про боротьбу з COVID-19

Україна знає, як діяти далі у випадку нових спалахів COVID-19, тож нові хвилі державі не страшні, запевнив президент. Як приклад вдалої боротьби України з пропагандою щодо вакцинації від коронавірусу, Зеленський навів появу COVID-сертифікатів, які нещодавно офіційно запрацювали в Україні на базі застосунку "Дія".

"Спочатку у нас не було вакцин, достатніх для мільйонів бажаючих, потім у нас з'явилися мільйони вакцин, але раптом зникли мільйони бажаючих, бо хтось витратив мільйони на пропаганду, до речі, як всередині, так і зовні країни. Але ми це все вирішили і сьогодні у застосунку "Дія" є мільйони сертифікатів про вакцинацію. Ми вистояли, не потонули і після цього жодні хвилі нам вже, я впевнений, не страшні і ми знаємо, як їх долати і у нас є з ким їх долати", - заявив Зеленський.

Крім того, він погодився, що Україна зразково не впоралася із пандемією, але, за його словами, ідеально з COVID-19 не впорався ніхто. "Жодна країна, яка б заможна, розвинена вона не була, не здала іспит під назвою COVID-19. Але провалити іспит - ще не означає не отримати знання", - підсумував Зеленський.

Ризики появи нових вірусів: "з'являтимуться щороку, як новий iPhone"

Зеленський заявив, що у світі щороку можуть з'являтися нові віруси та нові загрози. Але разом із ними і нові вакцини, які "як і зарядки до iPhone будуть підходити тільки до окремого вірусу".

"У ньому (світі. - Ред.) завжди будуть з'являтися віруси, будуть нові загрози, нові бомби, бо світ веде змагання за ринки, ринки впливу, економіку іноді інших держав, не тільки своєї. Ядерна, біологічна, хімічна, інформаційна зброя - ось, чого на сьогодні прагне світ, бо це сила, влада, вплив. Але в такому випадку віруси будуть з'являтися щороку, як новий iPhone: COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. А потім - нові "бренди", нові цифри, нові вакцини, що як зарядки до тих самих iPhone будуть підходити тільки до окремого вірусу", - висловися Зеленський.

На думку президента, "світ ризикує так нічого і не зрозуміти після COVID-19": "Він може його подолати, але він не набуває колективного імунітету, бо все вирішує індивідуально кожен сам за себе... головний меседж COVID-19 не в тому, що варто посилити біологічну безпеку, розвивати медицину і бути більш гнучким в бізнесі. Все це важливо, але будь-який лікар вам скаже, лікувати треба не симптоми, а першопричину. І це сучасна політика світу", - додав він.

Роздуми про життя після президентського терміну

Після своєї каденції Зеленський планує жити надалі в Україні й прагне, аби й після президентства його поважали люди. Він, зокрема, уточнив, що прокидаючись щоранку він хоче жити і змінювати життя навколо, адже є громадянином України.

"Тому що закінчиться президентський термін, але ж я хочу жити саме в Україні", – запевнив Зеленський.

Про рішення стати президентом він не жалкує, а навпаки - розцінює це як можливість і виклик.

"Не жалкую, тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю: навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, для цього ти повинен виходити на вулиці, спілкуватись з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі, але, тим не менш, пам'ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов, і найголовніше – люди повірили, отже, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони поважали, не зараз, коли ти президент, а найголовніше – після", – висловився він.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання