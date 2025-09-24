Чому позиція Трампа щодо України різко змінилася: Стефанішина відповіла

Донадьд Трамп / © Associated Press

Заява Дональда Трампа після зустрічі з українською стороною змусила заговорити політичні кола в усьому світі. Ця комунікація суттєво відрізняється від його попередніх заяв. Експертка зауважила, що риторика Трампа стала занадто обнадійливою, щоб бути випадковою.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН розповіла посол України у США Ольга Стефанішина.

Посол України вказує на одну ключову зміну, яка може свідчити про не просто ситуативний, а якісний зсув у його поглядах.

Як вдалося переконати

За словами Стефанішиної, публічна комунікація Трампа почалася з того, що він отримав «детальну інформацію» про ситуацію на фронті та економічний стан Російської Федерації. Ця інформація була ретельно підготовлена командою українського президента ще до візиту. Посол наголошує, що вона особисто працювала над тим, щоб «максимально надати всьому оточенню президента Сполучених Штатів максимальну інформацію».

На зустрічі були присутні ключові фігури, зокрема міністр фінансів Скотт Бесент та Стівен Вітков. Зазначається, що Скотт Бесент детально розповів про свою комунікацію з європейськими партнерами. Саме ці подробиці могли стати вирішальними.

Стриманий оптимізм

«Я маю достатньо оптимістичні, стримано оптимістичні очікування», — заявила український посол.

Вона підкреслив, що публічна комунікація Трампа, що відбулась після зустрічі, «дає надію сподіватися, що всі його меседжі будуть реалізовані».

Українська сторона вже розпочала роботу над цим. Стефанішина впевнена, що вдалося знайти «той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату». Це свідчить про те, що Україна не лише передає інформацію, а й працює з оточенням Трампа, щоб забезпечити позитивні зміни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що його американський колега Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні.

За словами українського лідера, під час останньої розмови з Трампом він досяг взаєморозуміння. Зеленський зазначив, що тепер Трамп розуміє, що Україна не може піти на обмін територіями з Росією.

«Це несправедливо і неможливо», — наголосив президент України.