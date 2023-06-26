Чому Пригожин зупинив невдалий бунт: варіанти розгортання подій далі в РФ - ISW

Аналітики описали спробу бунту в РФ та чому очільник бойовиків ПВК "Вагнер" Пригожин пішов на угоду.

Російські джерела припускали особливості угоди за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо припинення збройного повстання групи "Вагнера" 23-24 червня, включаючи можливу участь глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

Аналітики Інституту вивчення війни ISW проаналізували невдалий похід "вагнерівців" на Москву та подальшу долю їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

Російське опозиційне видання Meduza з посиланням на неназвані джерела в Кремлі повідомило, що спочатку 24 червня Пригожин намагався зв’язатися з адміністрацією президента Росії, коли бойовики Вагнера рухалися на північ від Ростова-на-Дону в напрямку Москви, але Путін відмовився говорити з Пригожиним.

Meduza зазначає, що після того, як Пригожин помітив відсутність широкої військової підтримки дій «Вагнера» і змінив свою думку щодо перспектив "Вагнера", Кремль перейшов до переговорів за участю Лукашенка, глави Офісу президента РФ Антона Вайно та посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова.

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Про можливу причетність Вайно та Гризлова 24 червня не повідомлялося. Відомий пов’язаний з Кремлем військовий блогер також поставив під сумнів, чи угода притягне Вагнера, чи Пригожина до відповідальності за загибель щонайменше 13 російських авіаторів 24 червня.

Місцеперебування Пригожина неможливо перевірити після його від'їзду з Ростова-на-Дону ввечері 24 червня. Російське агентство RTVI стверджує, що пресслужба Пригожина повідомила RTVI, що Пригожин «передає привіт» і відповість на всі запитання, «коли він буде на нормальному зв'язку».

Також відомий телеграм-канал, пов’язаний з "Вагнером", поділився згенерованим штучним інтелектом зображенням Пригожина, який тримає палець на губах і каже: "Плани люблять тишу", копію фрази, яка зазвичай використовується в Україні щодо оперативної безпеки.

Як зазначив ISW 24 червня, деталі угоди все ще неясні у відкритих джерелах, окрім спекуляцій і чуток. Наслідки збройного повстання ПВК "Вагнера" ще не завершилися, і залишається побачити, як буде реалізована угода, чи всі залучені сторони її повністю виконають, як Кремль і Міністерство оборони Росії збираються вчинити з бойовиками ПВК "Вагнера" – і якщо бійці Вагнера будуть співпрацювати, незалежно від бажання Пригожина.

Наслідки угоди Лукашенка і Пригожина для керівництва російського МО також залишаються неоднозначними. Деякі російські джерела, включно з внутрішніми джерелами в Кремлі, на які посилається Meduza, припустили, що Кремль, можливо, розглядає зміни в керівництві Міноборони як частину угоди.

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова ніхто не бачив і не чув з того часу, як Пригожин оголосив про початок збройного повстання 23 червня. Деякі російські джерела припустили, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області, колишній офіцер служби безпеки Путіна та колишній керівник Сил спеціальних операцій Росії, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення.

Будь-які зміни в керівництві МО означали б, зокрема, значну перемогу Пригожина, який виправдовував свій збройне повстання прямими звинуваченнями Шойгу та Герасимова у загибелі десятків тисяч російських солдатів в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни.

Проте після того, як його бойовики були за 200 кілометрів від Москви, Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

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