Чому прискорилися переговори між США та Росією: розбір CNN

Путін і Трамп / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа надалі працює над мирним планом з Росією задля завершення війни з Україною. Москва нібито сигналізувала про те, що готова до укладання угоди.

Про це пише CNN.

Не зазначається, чи триває робота над ще одним документом, чи над тим, щоб переконати Україну підписати документ з 28 пунктів, створений Віткоффом та російським переговорником Кирилом Дмітрієвим.

Видання також повідомляє, що візит міністра армії США Дена Дрісколла та інших військових високопосадовців здійснено за вказівкою Дональда Трампа. Очікується, що Дрісколл 20 листопада має обговорити із Володимиром Зеленським ситуацію на полі бою, а також розпочати мирні зусилля на основі плану, створеного Віткоффом та Дмітрієвим.

Нагадаємо, 19 листопада агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що влада США «надіслала президенту Володимиру Зеленському сигнал» — мовляв, «Україна має ухвалити розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією».

Співрозмовники агентства особливо зазначили, що пропонована Білим домом угода передбачає відмову Києва від територій, від частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ.

Джерела стверджували, що у Вашингтоні хочуть, щоб Київ прийняв основні пункти угоди, підсумували в Reuters.

Також видання Politico повідомило, що Білий дім може незабаром оголосити угоду про закінчення війни Росії проти України. Там сподіваються, що рамковий документ узгодять усі сторони до кінця цього місяця — і, можливо, «вже цього тижня».

ЗМІ зазначили, що Дональд Трамп схвалив проєкт мирного плану між Росією та Україною, який адміністрація США таємно готувала останні тижні у консультаціях з російським та американським представниками.

Попередні мирні переговори, ініційовані США, були зосереджені на заморожуванні лінії фронту. Європа та Україна підтримали цей план як відправну точку для нових переговорів, тоді як Кремль відхилив пропозицію, стверджуючи, що вони зацікавлені не в припиненні вогню, а в довгостроковій мирній угоді.