Чому Путін боїться припинити вогонь: ексголова Генштабу Британії відповів

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Кремлівський очільник Володимир Путін боїться прийняти пропозицію про припинення вогню, оскільки в такому разі російські прихильники жорсткої лінії можуть чинити більший тиск на Кремль.

Про це йшлося в інтерв’ю генерала, колишнього голови Генштабу Великої Британії Річарда Данната «24 Каналу».

«Якби він (Путін — ред.) зупинив війну передчасно, люди б сказали: «Це було марно! Навіщо все це було?» Саме тоді прихильники жорсткої лінії могли б набратися сміливості та спробувати скинути його», — зазначив Даннат.

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Звісно, ​​за таких обставин треба поставити запитання, чи стане ситуація тоді гіршою, ніж зараз, продовжив експерт.

«Я маю на увазі, що ми повинні повернутися до того, з чого слід починати — сказати, що попри пропаганду, що надходить з Кремля, і незначні успіхи, яких досягли російські війська на сході України, насправді Росія істотно страждає в цій війні», — сказав він.

Захід, на його думку, має докласти зусиль, щоб накласти жорсткіші санкції на всю російську економіку, і російський народ має відчути тиск. Це поставить Україну у вигідніше становище. Тому Захід має бути єдиним.

«Він повинен продовжувати підтримувати Україну військовою технікою, а також впровадити жорсткіші санкції проти Росії, щоб привести російський народ до тями», — сказав Даннат.

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Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи приїде на переговори до Стамбула, хоча фактично сам їх ініціював.

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