Чому Путін говорить про мобілізацію в Україні: Зеленський відповів, що ховається за цим ультиматумом

Путін також вимагає, щоб інші країни повністю припинили постачати Україні зброю та розвіддані.

За ультиматумом очільника Кремля Володимира Путіна, який він висунув під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, щодо зупинення мобілізації в Україні ховається намагання послабити українську армію.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 18 березня.

"Дуже кон'юнктурна історія. Піднімає тему мобілізації. Що ховається за нею? Послаблення української армії. Питання — не в мобілізації. Питання полягає в тому, щоб кількісний склад української армії зменшився тими чи іншими заходами", — пояснив Зеленський.

Цей ультиматум, як нагадав президент, Путін уже висував на початку війни, тож він не змінився.

"Він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга історія щодо розвідки і зброї. Він бачив, що США можуть робити такі кроки, тому він знову піднімає ті питання, адже розуміє, що це може спрацювати, мовляв, це вже було, чому б знову не зробити?.. Це послаблення української армії. Розвідка — це послаблення нашої системи ППО, захисту наших людей. Тобто вся гра в тому, щоб нас максимально послабити", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що крім зупинення мобілізації, Путін висуває вимогу до країн-партнерів України, щоб вони припинили постачати зброю та розвіддані. Це його ключова умова для того, щоб "уникнути загострення конфлікту та спробувати вирішити його мирним шляхом". Про це йшлося під час переговорів очільника Кремля із президентом США Дональдом Трампом.

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