"Чому Путін хоче нас убити?": Джилл Байден повторила питання, яке почула від українських жінок

Джилл Байден відвідала школу в Ужгороді, у якій розмістили внутрішньо переміщених осіб із тих регіонів України, де відбувалися бойові дії, зокрема з Чернігівщини.

Перша леді України Олена Зеленська та її американська колега Джилл Байден провели зустріч в Ужгороді. Візит дружини президента Сполучених Штатів відбувся в межах її турне Східною Європою. Джилл Байден уже відвідала Словаччину та Румунію. З міркувань безпеки її приїзд до Ужгорода тримали в максимальній таємниці.

Про це інформує сайт глави держави.

«Я щаслива, що ви тут. Я б дуже хотіла, щоб наша зустріч відбулася в моєму улюбленому Києві. Україна багата на чудові місця, і я б дуже хотіла їх вам показати. Ми сьогодні в Ужгороді. Це чудове місто, яке прийняло вже понад 60 тисяч вимушених переселенців», – сказала Олена Зеленська, вітаючи Джилл Байден.

«Сьогодні ви побачите людей, які втратили домівки, спокій, безпеку. Сьогодні у вас буде змога відчути те, що відчувають ці люди. Тут живуть тимчасово переміщені люди, які знайшли прихисток у цій будівлі. В Україні таких центрів зараз дуже багато», – додала вона.

Перші леді відвідали школу в Ужгороді, у якій розмістили внутрішньо переміщених осіб із тих регіонів України, де відбувалися бойові дії, зокрема з Чернігівщини.

Олена Зеленська також запросила Джилл Байден сприяти роботі національної програми психологічної допомоги населенню.

Нині працює міжвідомча робоча група зі створення довготривалої платформи психологічної допомоги, зокрема з підготовки фахівців-психологів, які б змогли працювати з ПТСР – посттравматичним стресовим розладом.

«Ми хочемо зробити адаптацію та переклад з англійської тих програм і практик, які вже діють у США. У США потужна програма, пов’язана з подоланням ПТСР. Будемо дуже раді побачити її деталі, також будемо вдячні за фінансову допомогу цій програмі, адже економіка України зазнала великих втрат», – розповіла вона.

Зі свого боку Джилл Байден повідомила, що відвідала українських біженців – дітей і жінок – у Румунії та Словаччині.

«Багато з них справді травмовані, особливо діти. Також я дуже часто чула від українських жінок одне питання: «Чому він (Путін. – ред.) хоче нас убити?» – розповіла перша леді США.

Крім того, перебуваючи в Ужгороді, Олена Зеленська відвідала «Совине гніздо» – найбільший у Закарпатті хаб для приймання внутрішньо переміщених осіб, розташований у відомій будівлі – пам’ятці XVIII століття. Через хаб проходять усі переселенці, які прибувають у місто (нині це понад 60 тисяч осіб, з яких 44% – жінки, 34% – діти). 30 волонтерів приймають у центрі до 800 осіб на день, надаючи їм їжу, необхідні речі та медикаменти, житло й психологічну допомогу.

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