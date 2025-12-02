Чому Путін імітував поїздку на фронт: політолог пояснив, до чого тут переговори в Маямі

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Чергова імітація поїздки президента Росії Володимира Путіна на фронт і брехня про захоплення Покровська потрібні Кремлю виключно для впливу на переговори у Маямі. Путін намагається зламати нову стратегію президента США Дональда Трампа з постійної човникової дипломатії, вимагаючи термінових територіальних поступок на тлі міфічних успіхів.

Таку думку висловив політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

Експерт звернув увагу на повідомлення російських медіа, які вдруге за останній місяць заявили про те, що начальник Генштабу ЗСУ РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про «захоплення» Покровська і Вовчанська. Для цього російський диктатор, за легендою, начебто виїздив кудись ближче до фронту.

«І перше, і друге брехня. Але ця брехня потрібна Путіну для переговорів (імітації переговорів)», — зазначив Денисенко.

На його думку, переговори в Маямі, схоже, не мають жодного значення. Їхній результат — пошук формули відмови України від вступу до НАТО.

«Я не відкрию Америку, коли скажу, що наш невступ до НАТО був і так зрозумілий всім. Це правильні і необхідні поступки, але це ніяк не вплине на прискорення переговорного процесу», — вказав політолог.

Він пояснив, що з погляду США, ключем до переговорів є територіальні питання. Логіка Трампа є такою: він вважає, що спершу треба дотиснути Україну вийти з Донбасу, а потім дотиснути Путіна підписувати мирну угоду.

«Нинішній раунд переговорів, схоже, є грою американців в те, що вони готові промацувати договороздатність росіян і поки не дотискають Україну. Логіка виглядає наступною: Віткофф їде в РФ і говорить: Україна не вступає в НАТО за такою-то формулою. І далі з’являється відповідь росіян (поки почекаємо на реакцію). Далі, якщо Кремль не займе жорстку позицію, Вашингтон проведе другий раунд переговорів з нами по якомусь іншому питанню. І т.д.» — йдеться у дописі Денисенка.

На його думку, Трамп змінив стратегію «бліц-кригу» на стратегію постійної інтенсивної човникової дипломатії. Ця зміна могла з’явитися з появою зятя президента США Джареда Кушнера в переговорній групі. Найближчими днями стане зрозуміло, чи працює ця стратегія. Експерт прогнозує, що росіяни намагатимуться її ламати, а Трамп у будь-який момент може знову повернутися до ідеї «бліц-кригу».

Навіщо Путіну чергове «захоплення» Покровська?

«Чергове „взяття“ Покровська потрібне Путіну саме для зламу цієї ситуації. Йому потрібно вже сьогодні доводити Віткоффу, що він зробив величезні прориви на фронті і вимагати терміново приймати територіальні рішення, розуміючи, що Україна зараз на це не піде. Між іншим, йому вчергове доповіли про міфічні оточення і цей «козир» знову буде витягуватися», — написав політолог.

Ситуація може залежати ще від кількох факторів

Водночас, зазначив він, ситуація може також залежати від кількох далеких від України факторів:

початок загострення у Венесуелі. Наразі незрозуміло, в яку гру зіграють США;

грудневий візит президента Франції Емманюеля Макрона до Китаю. Крім розширення двосторонніх стосунків Парижа та Пекіна, може також йтися про Україну. Тут Денисенко вважає, що недаремно відбулася зустріч Макрона та президента України Володимира Зеленського напередодні цього візиту. «Я не мав би тут ілюзій щодо швидких рішень, але точно можемо говорити про можливий початок гри Китаю по забезпеченню безпекового фактору для ЄС, де частиною цього безпекового фактору є Україна», — пояснив політолог;

тиск на Росію через часткове зменшення закупівлі нафти з боку Індії та Туреччини.

Чи можливе закінчення війни до нового року?

За словами Денисенка, все це вказує на те, «що закінчення війни до нового року стає малоймовірним». Для цього треба одночасно повністю викрутити руки Україні і примусити Путіна зупинитися. А це поки видається нереалістичним.

«Але ми маємо розуміти: попереднім бліц-кригом США досягли головного: Зеленський вже знаходиться в напівпідвішеному стані як через політичну кризу, так і через відсутність зрозумілого фінансування в 2026 році (в грудні, схоже, Єврокомісія не дасть відповіді по майбутнім виділенням коштів). А тому наша позиція є доволі хиткою«, — резюмував експерт.

Зауважимо, за даними Інституту вивчення війни, російські війська у Покровську загрузли в міських боях, що суперечить заявам Кремля про нібито оточення. Аналітики припускають, що РФ могла передчасно оголосити про захоплення міста в межах когнітивної війни для впливу на американо-російські переговори 2 грудня.

Аналітики ISW також прогнозують, що Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі з Віткоффом у Москві 2 грудня. Аналітики переконані, що саме Росія перешкоджає переговорам, наполягаючи на своїх військових вимогах, і прагне уникнути іміджу «перешкоди для закінчення війни».