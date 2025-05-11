Чому Путін хоче переговори 15 травня: Skynews назвав причину

Володимир Путін / © Associated Press

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Пропозиція Володимира Путіна про прямі переговори з Україною — це чергова спроба уникнути зобов’язань щодо 30-денного припинення вогню. Але ультиматум з Європи, схоже, заскочив Кремль зненацька.

Про це пише видання Skynews.

«Коментарі диктатора точно такі ж, як і те, що Москва говорила тижнями, тільки з уточненням дати. Це остання спроба уникнути зобов’язань щодо 30-денного припинення вогню.Наступного четверга — 15 травня — він пропонує провести прямі переговори з Україною. Тільки тоді, з його слів, вони зможуть обговорити деталі тривалішого перемир’я. Стамбул, очевидно, є місцем проведення переговорів. Проблема в тому, що Туреччина, схоже, про це не знає. Російський лідер сказав, що зателефонує президенту Ердогану завтра», — пишуть журналісти.

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Нагадаємо, Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Путін також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Глава Кремля анонсував, що у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.

Він додав, що Росія нібито «налаштована серйозно» на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир’я, нове припинення вогню.

Водночас Україна з союзниками за підсумками зустрічі «коаліції охочих» пропонувала безумовне припинення вогню від 12 травня, але на це президент Росії не відповів.

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