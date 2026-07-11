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Чому Путін лякає Європу розпадом РФ: Портников про новий чекістський трюк ворога
Портников розкрив мету колонки мільярдера Мельниченка у The Economist і інтерв’ю анонімного «генерала армії РФ», які попереджали про розпад РФ.
Днями російський мільярдер Андрій Мельниченко, який посідає восьме місце у рейтингу найбагатших росіян за версією Forbes зі статками близько $20 млрд, у колонці в The Economist описав п’ять можливих сценаріїв майбутнього РФ. Фактично, у цій статті він пригрозив Заходу, що сценарій внутрішнього конфлікту й розпаду Росії, або її повна залежність від Китаю, є небезпечиними для Європи і США.
Також нібито «генерал армії РФ» на умовах анонімності заявив, що Росії загрожують внутрішні збройні конфлікти й розпад держави протягом найближчого року, якщо вона не зупинить вторгнення в Україну.
Журналіст Віталій Портников пояснив, чому ці два інтерв’ю з’явилися не просто так, а за вказівкою Кремля.
Він нагадав, що диктатор Путін мислить категоріями не класичної війни чи перемовин, а виключно «спецопераціями», що зумовлено його чекістським минулим. На думку журналіста, наразі Кремль розгорнув чергову масштабну інформаційну кампанію, мета якої — змусити Україну та Захід піти на капітуляційні компроміси, використовуючи для цього авторитетні західні медіа та російську еміграцію.
«І от зараз ми спостерігаємо чергову спецоперацію: анонімний генерал і не анонімний мільярдер попереджають нас про жахливі для світу і самої Росії наслідки, якщо війна незабаром не закінчиться. І — вишенька на цьому торті — якісь анонімні джерела в Кремлі повідомляють колегам з агенції Reuters, що Путін, незважаючи на всі ці ризики, готовий продовжувати війну, а ескалація його навіть підбадьорює», — пише Портников.
На його думку, цими меседжами Кремль намагається проштовхнути думку, що якщо Росія стрімко наближається до справжньої прірви, яка загрожує невідомими наслідками і дестабілізацією Заходу, а також посиленням ролі Китаю, — а Путін не збирається звертати на це уваги і хоче воювати надалі — то потрібно докласти зусиль, аби зупинити війну. І якщо не можна переконати в цьому Путіна, то потрібно переконати в цьому Зеленського.
«Це Україна має піти на можливі й неможливі компроміси, щоб урятувати Захід і дати Путіну стільки, скільки він забажає. Це настільки проста і примітивна спецоперація, що її не потрібно навіть розшифровувати — вона зрозуміла першокурснику інституту Андропова. Незрозуміло тільки, чому колеги завжди потрапляють на цей гачок», — розмірковує журналіст.
Чому західні журналісти стають інструментами ФСБ
Портников виділяє дві головні причини, чому провідні світові медіа підігрують Луб’янці:
Помилка копіювання стандартів: Західні репортери намагаються міряти Росію мірками демократичного світу. Вони відмовляються усвідомити, що «три анонімні джерела в Кремлі» — це зовсім не те саме, що «три джерела в Білому домі». У тоталітарній системі неузгодженої інформації не буває, а її «злив» завжди є частиною спецоперації.
«А якщо навіть він це собі і скаже — яким чином він доведе свою корисність власній корпорації? Ось тому акредитовані в російській столиці колеги десятиліттями обманюють самих себе і своїх роботодавців — і замість людей, які отримують інформацію, перетворюються на інформаційний інструмент у руках ФСБ», — пояснив Портников.
Сліпа впевненість Заходу у компетентності російських емігрантів.
«Це, по суті, ізраїльська помилка. В Ізраїлі можуть вважати, що знають іранське суспільство, бо цим суспільством займаються люди, які є вихідцями з Ірану, володіють мовою, стежать за процесами. І можуть до кінця не усвідомлювати, як докорінно змінилася сама тканина цього суспільства після перемоги ісламської революції. Те саме відбувається з російською еміграцією», — пояснює журналіст.
За його словами, для трансляції кремлівських наративів, які мали б переконати Захід, використовуються саме російські емігранти, впевнені в тому, що вони точно усвідомлюють внутрішню ситуацію і мають непересічні джерела.
Але якщо росіяни-емігранти зізнаються, що ніякий генерал не буде говорити з ними без відмашки з Луб’янки і ніякий мільярдер не буде давати велике інтерв’ю чи писати колонку без узгодження цієї колонки у відповідних службах або в адміністрації президента Росії, — тоді вони просто залишаться без грошей і роботи.
«Тому головне завдання журналіста — не пропагувати тези, які пропонуються автором спецоперації, а намагатися зрозуміти її мету», — підсумував Віталій Портников.
Нагадаємо, британська газета Financial Times вважає, що Путін не зупиниться щонайменше до 2027 року.
Також у НАТО розповіли, що чекає Україну у наступні 6 місяців.