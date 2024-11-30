Чому Путін лякає "Орешніком": Клімкін пояснив геополітичну логіку кремлівського диктатора

Останнім часом кремлівський диктатор Володимир Путін лякає світ ракетою середньої дальності "Орешнік".

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін у випуску формату "Клімкін Пояснює" для LIGAnet пояснив геополітичну логіку Путіна.

Клімкін переконаний, що путінська ракета середньої дальності "Орешнік" – це сигнал нам, сигнал Трампу, сигнал європейцям і сигнал китайцям. Дипломат пояснив, що означають ці сигнали.

"Це серйозна історія. Серйозна історія не тільки в сенсі бойового застосування, а в сенсі геополітики. Ви розумієте, чому Путін лякає саме "Орешніком"? Чому це саме ракета середньої дальності? Був договір про обмеження ракет середньої дальності – від 500 до 5 тисяч кілометрів… Друге – це був договір, який складав одну з фундаментальних засад взагалі стратегічного контролю, контролю над озброєннями. Потім американці, а тепер увага – саме за часів адміністрації Трампа, звинуватили Росію в тому, що вона його порушує. 100% вона його порушує, в цьому немає жодних сумнівів, є докази. Але американці чи серйозно, чи недостатньо серйозно міркували про можливість своїх ракет середньої дальності. І вони їм потрібні не для Європи, як у Німеччині "Томагавки", а вони їм потрібні, зрозумієте де. Вони їм потрібні там, в Азії – Тихоокеанський регіон. І саме ракети середньої дальності… Подивіться глобус і все стає зрозуміло. Тому те, що робить Путін, це сигнал нам, зрозуміло який: налякати тотально і сказати, що всі і так в складній ситуації – відсутність електрики, а тут ще й "Орешнік". Це і так зрозуміло. Тепер – це сигнал американцям, і саме Трампу, оскільки саме Трамп, як вважає Путін, поставив під питання і власне скасував договір про ракети середньої дальності. Це сигнал китайцям – от бачите, в мене ж є ракети середньої дальності, а Трамп скасував – ці ракети можуть бути проти вас. Тобто, це нормальне путінське мислення. Але четвертий сигнал – це ще й сигнал європейцям. Ракети середньої дальності у Путіна – це загроза саме європейцям. І лякає він більше не нас з вами, нас складно налякати. Якщо він вийде за пів години і скаже (про запуск ракети "Орешнік" – ред.), я, наприклад, нікуди не поїду. Єдине, я всіх закликаю, і це така людська історія, цього разу, якщо йому щось бодоне в голову, все ж таки потрібно йти до укриття, напевно, більшості, особливо з дітками. Тобто – серйозна історія. Але я точно нікуди не поїду. Тим не менше, це сигнал нам, це сигнал Трампу, це сигнал європейцям і це сигнал китайцям. Саме через нову ракету середньої дальності", – каже дипломат.

Клімкін наголосив, що важливо зрозуміти логіку Путіна.

"Путін каже: "Ну, ви ж відмовились від контролю, а тепер я вас всіх грохну, і грохну на свій кшталт". Це дуже важливо розуміти, цю путінську логіку. Тобто фактично, він як в картах: торгівля йде, він піднімає ставки і намагається лякати всіх, всіх, всіх по-своєму. Тому за "Орешніком" дещо інша геополітична логіка, я дещо спрощено її видаю, але її важливо розуміти", – резюмував дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, навіщо Путін погрожує "Орешніком". Він зазначив, що розмахувати своїм "Орешніком" зараз Путін може тільки для того, щоб зірвати зусилля новообраного президента Дональда Трампа, які точно будуть після інавгурації. За словами Зеленського, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло – щоб він не зміг закінчити війну.

У свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що не варто слухати істеричні заяви Путіна про серію ударів "Орешніком", оскільки вони розраховані на пропагандистський ефект.

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