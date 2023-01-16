Чому Путін має поганий вигляд на відео: політтехнолог розкрив таємницю

Ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман, який живе в Україні, пояснив, чому останнім часом російський диктатор Володимир Путін має такий поганий вигляд на відео, які транслюють із заходів за його участі.

Про це Шейтельман розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, пише видання "ГОРДОН".

Так, за словами політтехнолога, це пов'язано з тим, до Путіна не пускають професійних операторів, усі події за його участю фільмують оперативники Федеральної служби безпеки. І вперше Шейтельман побачив, що президент РФ не такий як зазвичай, 21 лютого 2022 року, коли Путін проводив засідання Ради безпеки Росії, на якому розглядали питання визнання "незалежними республіками" "ЛНР" і "ЛНР". Тобто перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

"Я побачив там іншого Путіна. Не того, якого я знав раніше. Ну, я ж знав, який він має вигляд, як його знімають. Зрозуміло, що у них був бренд-бук, як знімати Путіна, що не можна ззаду, з такого ракурсу, – тільки звідси, тільки це... Зріст показати, оце так, а це інакше... Якщо ви уважно подивитеся кадри 21 лютого – це була інша людина, інший Путін. Це було обличчя в червоних прожилках, це були руки, які тремтіли. Фізично просто було видно, що в нього тремтить рука... Жодного разу до цього не показували червоні прожилки. І багато чого іншого, якісь дрібниці..." – сказав Шейтельман.

Він розповів, що після того, як побачив відео з Путіним із засідання Радбезу 21 лютого, він зателефонував знайомим у Росії, "які спілкувалися з певними людьми в адміністрації (ред. - Кремля)" і вони розкрили правду, що до диктатора РФ вже давно нікого не пускають, зокрема і журналістів.

"...Я почав телефонувати й запитувати: "Що трапилося з Путіним? Помирає? Що сталося?" Мені розкрили правду. Оскільки Путін сидів увесь цей час на самоізоляції через COVID-19, а тоді теж до нього пускали лише людей, які проходять певний протокол, а постійна обслуга сиділа з ним півтора року... Ось мені сказали: "Слухай, раніше його знімав "Первый канал" і всякі такі люди, спеціально навчені. Фахівці великі. А це оперативна зйомка ФСБ. Усе, що зараз тобі показують, – це оперативна зйомка ФСБ. Чому? Бо інших не пускають туди", – дізнався Шейтельман.

Він додав, що співробітників ФСБ вчать знімати максимально достовірно, саме тому Путін має на цих відео вигляд не такий, як раніше.



Нагадаємо, що раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін до війни проти України "контролював країну відсотків на 80, а сьогодні – на 20. Наразі російський диктатор може віддавати лише ті накази, в яких він дуже впевнений, що їх буде виконано. Деякі укази Путіна "видають" заднім числом. Наприклад, після деокупації Херсона Збройними силами України Путін взагалі не зробив ніякої заяви.

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