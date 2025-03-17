Чому Путін намагається затягнути мирні переговори: у ЗСУ пояснили

Президент Росії Володимир Путін розуміє, що президент США Дональд Трамп хоче якомога швидших чітких рішень щодо припинення війни в Україні, і намагається це використати.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив у ефірі "24 Каналу".

Тимочко звернув увагу на неодноразові заяви Трампа про те, що у нього все під контролем, що він на все впливає і переговорний процес працює у прискореному руслі. На думку військового, Путін розраховує, що американський лідер тиснутиме на Україну, аби вона стала більш погідливою щодо російським вимог.

Голова Ради резервістів зазначив, що очільнику Кремля байдуже на щоденні втрати російської армії, на руйнування в Україні та на території самої РФ.

"Йому важливо максимально витиснути з цих переговорних процесів на свою користь. Він сподівається, що зможе в такий спосіб виторгувати зняття санкцій. І він сподівається, що зможе виторгувати собі скасування кримінальних проваджень по його злочинах", – вважає Тимочко.

Він також повідомив, що зараз росіяни намагаються сконцентрувати усі сили та засоби, які в разі мирних перемовин РФ планує спрямувати на розʼєднання всередині України: "на внутрішню конфліктність, звинуваченність".

"І видно, що по часу він (Путін – ред.) цю кампанію не дуже встигає. Тому він намагається тягнути час на лінії фронту", – зазначив військовий.

Нагадаємо, напередодні британський політолог Марк Галеотті написав у статті, що тіткнувшись із пропозицією 30-денного припинення вогню в Україні, Путін робить те, що вміє найкраще – тягне час. Це вказує на те, що президент РФ несерйозно ставиться до миру, і йому незручно ухвалювати жорсткі рішення, особливо коли він змушений швидко реагувати.