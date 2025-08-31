Чому Путін наполягає на "нелегітимності" Зеленського: ексречник НАТО про приховані фактори

Стратегія Путіна: чому диктатор заявляє про "нелегітимність" Зеленського / © ТСН

Реклама

Російський диктатор Путін і його посіпаки заявляють про нібито «нелегітимність» президента Володимира Зеленського, щоб мати можливість «зіскочити» і не виконувати умови угоди про мир, якщо така буде укладена.

Таку думку висловив ексречник НАТО, колишній заступник помічника генсека Альянсу Джеймі Ши, передає «24 канал».

За його словами, перш за все Путін використовує тезу про «нелегітимність» Зеленського як привід, щоб відмовитися від особистої зустрічі і переговорів про мир.

Реклама

«Але є й інший фактор — чим більше Путін удає, що Зеленський нелегітимний, тим більше він може ставити під сумнів законність будь-якої угоди з ним», — припустив Джеймі Ши.

Колишній речник НАТО певен, що Путін зацікавлений і наполягає на проведенні виборів в Україні, бо сподівається новий український лідер буде його маріонеткою. Так Путін зможе заявити, що вестиме переговори вже з цим лідером на власних умовах, що ще більше завдасть шкоди Україні.

Раніше у Кремлі видали нову вимогу щодо закінчення війни в Україні.

Також у Sky News розкрили справжні наміри російського диктатора Путіна на переговорах з Трампом.