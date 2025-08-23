Чому Путін навряд чи піде на зустріч із Зеленським: аналітики назвали справжню причину

Володимир Путін / © Associated Press

У Кремлі дають зрозуміти, що президент РФ Володимир Путін не хоче проводити двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, путінський режим, швидше за все, вважає, що двостороння зустріч Путіна та Зеленського може підірвати внутрішньополітичне виправдання Путіним війни Росії в Україні.

Аналітики посилаються на співрозмовників у Кремлі російського опозиційного видання «Верстка». Останнє 22 серпня повідомило, що Путін та його радники бояться репутаційних наслідків у результаті зустрічі із Зеленським.

«Джерело, яке працює із внутрішньополітичними проєктами Кремля, заявило, що заява помічника президента Кремля Юрія Ушакова від 18 серпня про „підвищення рівня“ делегацій на переговорах „більше схожа на ввічливу відмову“ від запропонованої зустрічі Путіна та Зеленського», — йдеться у звіті.

Аналітики ISW констатували, що російська влада сподівається знайти баланс між тим, щоб задовольнити внутрішню аудиторію, яка готова прийняти лише повну перемогу Росії, і запобігання подальшим санкціям США, які можуть серйозно підірвати здатність Росії підтримувати свої подальші військові дії.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що наразі не здійснюється підготовка до зустрічі Зеленського і Путіна.

«Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готовий порядок денний для саміту. Але цей порядок денний наразі узагалі не готовий. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка відмовляється від усього й при цьому вдає з себе лідера?» — зазначив він.

Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.