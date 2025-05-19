Чому Путін не готовий завершувати війну в Україні: 4 аспекти

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Кремлівський диктатор Володимир Путін не готовий завершувати війну проти України. Про це свідчать чотири аспекти.

Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

“Справді Путін реально хворий цим літнім наступом і він реально вважає, що це 43 рік, це Курська дуга і так далі, і так далі. Тобто з чим це пов'язано, це сказати дуже складно, але це психологічні аспекти, які дуже тяжко пояснювати логікою”, — зазначив він.

Реклама

Чому Володимир Путін вважає, що він не може зупинити війну

За словами Денисенка, крім цього психологічного моменту є ще така річ, як 30% чи 25% ура-патріотів, на яких опирається Володимир Путін з однієї сторони і які взагалі не хочуть закінчення війни. Внутрішній блок Кремля до кінця не розуміє, що з ними робити, і зараз просто прийнято рішення, що поки що вони будуть рухатись так, як рухаються.

“Третій аспект, чому Путін не готовий до закінчення війни, це внутрішній блок Кремля тільки зараз приступає до реалізації програми по тому, як повертати в мирне русло мільйон людей, які зараз знаходяться на фронті і біля фронту”, — каже Денисенко.

Зокрема, сьогодні з'явилася новина про те, що росіяни прийняли рішення: на найближчих голосуваннях, а це буде вересень 2025 року, кожен десятий кандидат має бути учасником СВО. Але на сьогоднішній момент вони ще не готові до того, щоб зупинилася війна і цей мільйон людей повертається в мирне русло. Насправді, що з цим робити, вони до кінця не знають.

“І нарешті четверта причина, чому Путін не хоче до сьогоднішнього моменту закінчувати війну, це його оточення, яке займається зараз націоналізацією майна в РФ. За минулий рік, я нагадаю, що в Росії націоналізована майна на майже 2,5 трильйони рублів. Такого масштабу реприватизації не було навіть в 90-х роках, тому що там були може більше кількості об'єктів, але гроші за всім іншим купилися”, — зазначив він.

Реклама

Денисенко додає: головним бенефіціаром всієї історії є лише шість людей, а точніше — сімей, із найближчого оточення Володимира Путіна. Це Патрушев, Чемезов, Ротенберг, Ковальчук, Сєчин, Кірєнко.

Як змусити Путіна задуматися про закінчення війни

Російський диктатор Володимир Путін де-факто відкинув усі ідеї Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Глава Кремля думає, що йому це не потрібно, бо переконаний: він і так переможе — просто йому потрібно більше часу. Водночас є спосіб зробити президента РФ більш зговірливим.

Передовсім Україні потрібно змінити баланс сил на фронті. За словами політолога Петра Олещука, замість повільного, повзучого російського наступу, має виникнути зовсім інша ситуація — така, у якій майбутнє Росії у війні вже не видаватиметься настільки передбачуваним і виграшним. Інакше кажучи, Путін має зазнати невдач, які змусили б його усвідомити наявність реальних ризиків у разі продовження війни.

Так, певна кількість поразок на фронті зробить Путіна значно зговірливішим. Зрозуміло, що для цього потрібні відповідні ресурси. Трамп часто маніпулює цифрами, стверджуючи, ніби США витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів, хоча це не відповідає дійсності. Проте гроші Штатів на підтримку України значно менші за потенційну ціну глобальної ескалації — аж до ризику Третьої світової війни.

Реклама

«Чи зміниться позиція Трампа? Можливо. Але я не вбачаю зараз в цьому найбільш реалістичний сценарій. Щоб Трамп перейшов до якихось конкретних кроків, Путін уже дав йому більш ніж достатньо приводів. Думки про те, що „ще одна розмова з Путіним усе прояснить“, є хибними», — наголосив політолог.

Якщо Трамп не довіряє українцям, продовжив Олещук, він може поспілкуватися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він має що розповісти про справжню ціну переговорів з диктатором та про те, до чого вони реально призводять.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що сьогодні, 19 травня, відбудеться розмова Володимира Путіна та Дональда Трампа.