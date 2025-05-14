Чому Путін не поїде на переговори до Стамбула: експерт пояснив, чого він насправді боїться

Володимир Путін / © ТСН.ua

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Російський диктатор Володимир Путін не планує ані укладати перемир’я, ані особисто брати участь у переговорах, що можуть відбутися в Туреччині.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ.

«На мій погляд, немає жодного сенсу чекати ознак перемир’я, оскільки ще у ніч проти неділі Путін фактично відкинув пропозицію, заявивши про готовність до перемовин у Стамбулі. Просто очевидно він не очікував, що Зеленський на це погодиться», — сказав експерт.

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За словами Поповича, Кремль лише створює інформаційне тло для просування власних умов, і насправді не збирається йти на компроміси.

Також він припустив, що на зустріч у Стамбулі особисто Путін не з’явиться. У складі делегації можуть бути Ушаков, Лавров або інші високопосадовці, але не сам диктатор.

Попович пов’язав тимчасове зниження інтенсивності повітряних атак з боку РФ з підготовкою до переговорів, однак зазначив, що робити висновки зарано: «Слава Богу, що нічого не летить. Але перед переговорами вони дійсно готують делегацію. Подивимось, хто з’явиться».

Переговори у Стамбулі щодо України: подробиці

Президент РФ Володимир Путін наразі не планує летіти на переговори до Стамбула. До візиту готуються очільник МЗС Сергій Лавров та радник диктатора Юрій Ушаков.

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Хоча 10 травня саме Путін на пресконференції запропонував відновити переговори з Україною. Звісно зазначивши, що Росія начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Проте президент України Володимир Зеленський заявив, що його візит до Туреччини відбудеться незалежно від того, чи приїде до Стамбула президент Росії.

Він також закликав західних партнерів до рішучих дій у разі, якщо Путін не з’явиться в Стамбулі.

Раніше також Дональд Трамп під час публічного виступу повідомив, що «розглядає можливість» приєднатися до переговорів у Туреччині, якщо це допоможе просуванню мирного врегулювання. Проте після цього, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що чи буде Трамп у Стамбулі, залежить від присутності там Путіна.

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