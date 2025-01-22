Чому Путін не закінчує війну в Україні: Єрмак розповів про оточення господаря Кремля

Президент РФ Володимир Путін відірваний від реальності, оскільки люди з його оточення бояться говорити господареві Кремля правду. Це спонукає його продовжувати цю жахливу війну.

Таку думку висловив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.

“Він перебуває у вакуумі, де люди з його оточення бояться казати правду. Попри очевидну ціну війни для Росії, його плани залишаються незмінними”, - сказав він.

Єрмак зауважив, що майже за три роки після повномасштабного вторгнення Росії не вдалося зламати українські Збройні сили, які успішно утримують позиції, навіть у складних умовах.

“Ця війна демонструє, що російський режим не такий сильний, як здається, а Україна має всі шанси досягти перемоги й встановити сталий і справедливий мир”, - наголосив він.

Голова Офісу президента зазначив, що українці борються з диктатурою, яка нехтує життям своїх громадян, в той час, коли Україна цінує кожну людину, але змушена відстоювати свою незалежність, свободу та саме існування держави.

“Україна продовжує захищати не лише себе, але й вільний світ. Ми — частина демократичної спільноти, яка протистоїть агресії диктаторського режиму. Ми боремося за майбутнє України, Європи та всього вільного світу”, - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно російський президент Володимир Путін заявив, що Кремль готовий вести переговори зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Втім, за умови повної капітуляції України.

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