Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін не погоджується на припинення вогню, оскільки побоюється, що після перемир’я не зможе нав’язати Україні та європейським державам свої умови.

Про це Віталій Портников заявив в етері телеканалу Еспресо.

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Журналіст зауважив, що наразі не бачить реальних ознак переговорного процесу, попри численні заяви про можливість його початку та залучення європейських партнерів.

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Позицію американської сторони щодо припинення вогню, на думку Портникова, добре демонструє нещодавня відповідь спецпосланця президента США Джареда Кушнера під час інтерв’ю.

Зокрема, журналіст нагадав, що Кушнера запитали, чому Путін не погоджується спочатку зупинити бойові дії, а вже після цього продовжити переговори про завершення війни. У відповідь той пояснив, що російський диктатор не впевнений, чи зможе після перемир’я досягти бажаного результату. Портников звернув увагу, що Кушнер фактично підтримав таку логіку.

«Тобто і Кушнер, і Путін, і Трамп вважають, що якщо вони оголосять перемир’я на російсько-українському фронті, то потім не зможуть нікого дотиснути до тих рішень, які їм сподобалися б. Вони хочуть цього домогтися і без цього не бачать жодної необхідності припиняти бойові дії», — пояснив журналіст.

Портников також наголосив, що вимоги російського диктатора виходять далеко за межі територіальних претензій. За його оцінкою, вони фактично передбачають ліквідацію української державності та формування російської сфери впливу в Центральній і Південній Європі.

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Журналіст вважає, що Путін усвідомлює: після припинення бойових дій домогтися виконання таких ультиматумів буде значно складніше. Україна та європейські держави не погодяться добровільно на подібні поступки.

«Ви ж не можете припинити стріляти й сказати: „А тепер хай українці зберуться і всі забираються геть з України“. Чи скасують українську державність, чи хай європейці відведуть усі війська, які розмістили на своїй території після 1997 року. От вам і вся проста ідея Путіна», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін влаштував істерику через нові українські удари по російських НПЗ.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмов із російським диктатором Путіним наголошував на необхідності припинити військову агресію в Європі.

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