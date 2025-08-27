ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Чому Путін не зустрінеться із Зеленським: пояснення американського дипломата

Експомічник генсека НАТО пояснив, чому РФ відмовляється від прямих переговорів з президентом Зеленським.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
РФ не хоче показати "легітимність" Зеленського: дипломат США про зустріч з Путіним

РФ не хоче показати «легітимність» Зеленського: дипломат США про зустріч з Путіним / © ТСН.ua

Скоріше за все, ніякої зустрічі двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського і диктатора Путіна не буде, принаймні найближчим часом.

Таку думку висловив американський дипломат, заступник Генерального секретаря НАТО з 2012 до 2016 року Александр Вершбоу в інтерв'ю виданню «Апостроф».

«Щиро кажучи, я думаю, що ніякої зустрічі Зеленського і Путіна не буде. Трамп у цьому сенсі зробив обіцянку, але Росія намагається відмовитися. Поки що не можна говорити, що шансів немає, але зустріч навряд чи можлива найближчим часом», — розмірковує дипломат.

Він припускає, що РФ буде і надалі стояти на своєму — ніякої зустрічі з Зеленським без виконання російських ультиматумів. Натомість, більш ймовірною Вершбоу називає зустріч у тристоронньому форматі: Трамп-Зеленський-Путін.

«Якщо це станеться, думаю, тристороння зустріч більш імовірна ніж двостороння. Бо, з тих причин, які я вже назвав, Росія не хоче підкріпити легітимність Зеленського. Вони (росіяни — Ред.) хотіли б, щоб там був Трамп й ігнорувати легітимного президента України. Вони не хочуть серйозно його (Зеленського — Ред.) сприймати», — зазначає американський дипломат.

Вершбоу не виключає і варіанту, що ніяких зустрічей може не бути взагалі.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що на зустріч із представником Трампа Стівом Віткоффом до Сполучених Штатів відправляться Андрій Єрмак та Рустем Умєров.

Дата публікації
Кількість переглядів
217
