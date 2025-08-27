Чому Путін не зустрінеться із Зеленським: пояснення американського дипломата

РФ не хоче показати «легітимність» Зеленського: дипломат США про зустріч з Путіним / © ТСН.ua

Скоріше за все, ніякої зустрічі двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського і диктатора Путіна не буде, принаймні найближчим часом.

Таку думку висловив американський дипломат, заступник Генерального секретаря НАТО з 2012 до 2016 року Александр Вершбоу в інтерв’ю виданню «Апостроф».

«Щиро кажучи, я думаю, що ніякої зустрічі Зеленського і Путіна не буде. Трамп у цьому сенсі зробив обіцянку, але Росія намагається відмовитися. Поки що не можна говорити, що шансів немає, але зустріч навряд чи можлива найближчим часом», — розмірковує дипломат.

Він припускає, що РФ буде і надалі стояти на своєму — ніякої зустрічі з Зеленським без виконання російських ультиматумів. Натомість, більш ймовірною Вершбоу називає зустріч у тристоронньому форматі: Трамп-Зеленський-Путін.

«Якщо це станеться, думаю, тристороння зустріч більш імовірна ніж двостороння. Бо, з тих причин, які я вже назвав, Росія не хоче підкріпити легітимність Зеленського. Вони (росіяни — Ред.) хотіли б, щоб там був Трамп й ігнорувати легітимного президента України. Вони не хочуть серйозно його (Зеленського — Ред.) сприймати», — зазначає американський дипломат.

Вершбоу не виключає і варіанту, що ніяких зустрічей може не бути взагалі.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що на зустріч із представником Трампа Стівом Віткоффом до Сполучених Штатів відправляться Андрій Єрмак та Рустем Умєров.