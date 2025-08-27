Чому Путін ніколи не закінчить війну в Україні: The Hill розповіло про причини

Трамп та Путін

Реклама

Дональд Трамп може отримати Нобелівську премію миру, якщо покладе край війні Росії проти України. Проте експерти наголошують: головною проблемою залишається Володимир Путін.

Про це пише The Hill.

Для довготривалого миру угода має бути прийнятною як для України, так і для Росії. Але компроміс на рівних умовах вигідний агресору, тоді як жертва залишається незадоволеною.

Реклама

Чому Путін не погодиться на компроміс

Путін ототожнив себе з війною та вважає, що збереження його влади залежить від її результатів. Поразка означатиме крах режиму, а компромісні умови він сприймає як загрозу.

Експерти виділяють два варіанти:

угода, яка не задовольнить жодну зі сторін, але може зупинити подальші бойові дії;

зміна політики Кремля або навіть лідера, що змусить Росію відмовитися від імперських амбіцій.

Чому роль США залишається ключовою

Росію можна змусити сісти за стіл переговорів лише силою — через підтримку України з боку США та Європи. Без цього Путін не піде на поступки.

Якщо Трамп справді хоче миру, він має вирішити головну проблему — щодо самого Путіна. Усі інші домовленості ризикують стати лише тимчасовими та призвести до нового витка війни.

Реклама

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові розпочати проти Росії «економічну війну», якщо Кремль відмовлятиметься від переговорів про припинення війни проти України.

Президент США уточнив, що йдеться не про світову війну, а про жорсткі економічні заходи проти Росії.

«Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою — особливо для Росії. І я цього не хочу», — зазначив він.