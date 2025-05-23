Чому Путін обіцяє Трампу мирні переговори з Україною: колумніст Bloomberg про плани диктатора

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Російський президент Володимир Путін прагне дочекатися закінчення американської військової допомоги Україні уже цього літа і тягне час обіцянками мирних переговорів.

Про це написав у своїй колонці для Bloomberg міжнародний експерт Гел Брендс, професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса.

За його словами, Путін не налаштований на жодні компроміси, оскільки його мета — не дозволити Україні вижити як територіально життєздатній, геополітично незалежній державі.

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«Війна триватиме доти, доки Україна не капітулює і не стане розчленованою, демілітаризованою російською сатрапією — або доки Путін не зрозуміє, що ціна здобуття цього призу занадто висока», — вважає експерт.

Гел Брендс зазначив, що для досягнення своєї мети Путін застосовуватиме воєнну стратегію, яка полягає в тому, що його армії будуть «перемелювати» стійкі, але значно менші за чисельністю сили України, виснажуючи їх і ламачи їхній моральний дух.

«Тим часом Путін продовжуватиме підтримувати Трампа, ніколи не ведучи серйозних переговорів, але й ніколи не відмовляючись від переговорів. Таким чином, він може вичерпати термін військової допомоги США Україні, ймовірно, цього літа, уникаючи при цьому гніву, який може викликати відверта відмова від пропозицій Трампа», — наголосив він.

Як можна зірвати плани Путіна

Для того, щоб зірвати плани Путіна, вважає Гел Брендс, необхідна підтримка постачання зброї з США та Європи, щоб «Україна могла продовжувати масово вбивати російських військових, а Путін не міг продовжувати свою боротьбу без додаткових, політично токсичних мобілізацій».

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Також експерт вважає необхідним запровадження «руйнівних санкцій», щоб скоротити продажі російської нафти та прискорити кризу воєнної економіки Путіна.

Нагадаємо, раніше видання Time відзначило, що Володимир Путін використовує брак обізнаності президента США Дональда Трампа щодо історії України та війни на свою користь.