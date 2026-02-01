Чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі: розбір NYT

Володимир Путін / © Associated Press

Кремль намагається силою захопити Донбас вже понад 11 років. Регіон залишається центральним серед політичних і військових пріоритетів російського диктатора.

Про це пише видання NYT.

Протягом місяців російські чиновники натякали, що Москва не припинить боротьбу, доки Україна не передасть територію Донецької області, яку досі контролює Київ.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що питання Донецької області стало «єдиним пунктом, що залишився» в мирних переговорах, який потребує уваги.

«Якщо Київ утримає значну частину Донецька, Путін може зіткнутися з ударом провоєнних націоналістичних елементів своєї бази. Частина Донецької області, яку Україна досі утримує, має символічне значення. Вона включає Слов’янськ. Невдача Москви захопити місто після 12 років спроб може загострити критику з боку провоєнних націоналістів. Захоплення решти Донецької області також може допомогти Путіну сформувати наратив перемоги», — зазначають журналісти.

«Путін знає, що будь-яке рішення Києва віддати свою територію буде особливо суперечливим в Україні, де війська гинуть за цю землю вже 12 років», — вважає директор аналітичного центру Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні Олександр Габуєв.

Нагадаємо, під час візиту до Індії в інтерв’ю виданню India Today Путін заявив, що Росія в будь-якому разі встановить контроль над територіями Донбасу — «або військовим шляхом, або іншим».

«Все до цього зводиться. Або ми силою звільнимо ці території, або українські військові їх залишать і припинять там воювати», — наголосив очільник Кремля.

Це не перша подібна заява Путіна — він вже говорив, що бойові дії на території України можуть завершитися, лише якщо Київ виведе свої війська з українських територій на Донбасі.

Ці заяви пролунали на тлі міжнародних зусиль щодо мирного врегулювання за участю США.

Переговори тривають, однак, за словами радника президента Росії з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, «компромісу поки що не досягнуто». Він заявив, що останні події на фронті, на його думку, лише посилили переговорну позицію Москви.

Москва і Вашингтон обговорюють мирний план, проте Росія не погоджується з частиною його положень. Путін зазначив, що деякі із запропонованих пунктів викликають у нього «незгоду», не уточнивши, втім, про які саме йдеться.