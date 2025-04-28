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Чому Путін оголосив перемир’я до 9 травня саме зараз: The Telegraph назвав причину
Ймовірно, президент РФ робить ставку на перемир’я, щоб уникнути нових санкцій.
Остання пропозиція про перемир’я від президента Росії Володимира Путіна була висунута саме тоді, коли президент США Дональд Трамп, схоже, почав розчаровуватися у своєму російському колезі.
Про це пише The Telegraph.
Після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у базиліці Святого Петра, американський лідер почав сумніватися в готовності Путіна завершити війну в Україні.
«Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто тягне мене за собою, і з ним потрібно діяти інакше», — написав Трамп після тієї зустрічі.
Це перемир’я — спосіб Путіна задовольнити Трампа.
Немає жодних ознак того, що російський лідер готовий припинити свою агресію в Україні.
Однак часткові пропозиції, як це перемир’я, можуть бути достатніми, щоб утримати Трампа на певному курсі, аби уникнути нових санкцій США, які могли б ще більше послабити економіку Москви.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль оголосив про триденне перемир’я та назвав дати і час.
Окрім того, Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що наступний тиждень може стати вирішальним у переговорах про мир в Україні, оскільки це період, коли всі сторони мають прийняти важливі рішення.