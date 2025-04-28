Чому Путін оголосив перемир’я до 9 травня саме зараз: The Telegraph назвав причину

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

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Остання пропозиція про перемир’я від президента Росії Володимира Путіна була висунута саме тоді, коли президент США Дональд Трамп, схоже, почав розчаровуватися у своєму російському колезі.

Про це пише The Telegraph.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у базиліці Святого Петра, американський лідер почав сумніватися в готовності Путіна завершити війну в Україні.

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«Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто тягне мене за собою, і з ним потрібно діяти інакше», — написав Трамп після тієї зустрічі.

Це перемир’я — спосіб Путіна задовольнити Трампа.

Немає жодних ознак того, що російський лідер готовий припинити свою агресію в Україні.

Однак часткові пропозиції, як це перемир’я, можуть бути достатніми, щоб утримати Трампа на певному курсі, аби уникнути нових санкцій США, які могли б ще більше послабити економіку Москви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль оголосив про триденне перемир’я та назвав дати і час.

Окрім того, Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що наступний тиждень може стати вирішальним у переговорах про мир в Україні, оскільки це період, коли всі сторони мають прийняти важливі рішення.