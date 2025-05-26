Чому Путін оскаженів та що стоїть за новими атаками по Україні: поясненя ISW

Володимир Путін / © Associated Press

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Путінський режим намагається переконати світову громадськість, що перемога РФ у війні неминуча.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що російський диктатор Володимир Путін використовує масовані удари по українських містах, агресивну риторику та надмірний песимізм Заходу щодо ситуації на полі бою, в якості складових багатовекторної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українців.

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«Російські посадовці наразі наповнюють інформаційний простір закликами до України погодитися на поступки в питаннях суверенітету і територіальної цілісності, хоча більшість таких заяв відповідає усталеним вимогам Росії у цій війні та, фактично, демонструє, що вимоги Кремля не зазнали змін за останні три роки», — йдеться у звіті.

В ISW звернули увагу, що наведені вимоги ігнорують той факт, що від початку 2022 року ситуація на фронті кардинально змінилася, а три роки втрат у живій силі та техніці суттєво знизили здатність війська Путіна завоювати всю Україну.

Аналітики констатують суттєве уповільнення темпів наступу, оскільки російські війська зазнають втрат.

Однак, йдеться у звіті, Путін і надалі прагне відвернути увагу від реального стану справ на полі бою, адже припинення західної військової допомоги Україні залишається єдиною реальною надією Росії на переможний прорив у цьому протистоянні.

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Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу. Загинуло понад 10 осіб. Зокрема, три дитини на Житомирщині та одна на Херсонщині.

Президент США Дональд Трамп засудив цей смертельний удар по Україні.